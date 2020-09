Venezolana en Saint Martin quiere volver para darle nacionalidad a su hija

Durante la pandemia de COVID-19 muchas personas en todo el mundo han quedado expuestas a situaciones que no se habían imaginado enfrentar, tal como es el caso de una venezolana migrante de 28 años, que dio a luz en Saint Martin mientras espera regresar a su país natal.

La venezolana, que pidió no revelar su nombre, contó a El Pitazo que al llegar a Saint Martin en septiembre de 2019 supo que tenía dos meses de embarazo. Luego llegó la cuarentena por el COVID-19. Se quedó con sus familiares en la isla y llevó su embarazo mientras esperaba que reabrieran el espacio aéreo, pero el tiempo siguió pasando hasta que su pequeña niña nació el 8 de junio, en el lado francés de la isla.

“Cuando ya tenía un mes en Saint Martin me enteré de que tenía dos meses de embarazo y, para ese entonces, ya me encontraba trabajando en una banca de lotería hasta que llegó la cuarentena en marzo y dejé de trabajar”, dijo.

La mujer explicó que el gobierno de la isla la apoyó con un seguro que cubrió todos los gastos referentes al parto y que la atención médica que recibió fue excelente; pero a pesar de que la niña nació en la isla, no se le otorgó la ciudadanía francesa, pues no le corresponde, ya que ninguno de sus padres es oriundo de dicho territorio.

La madre explica que debe esperar a que la menor sea llevada a Venezuela, para tramitar sus documentos, pues el consulado venezolano en Curazao, que sirve también a los venezolanos en Saint Martin, no le ha dado ningún tipo de respuesta sobre qué hacer en su caso.

“Yo expliqué mi caso ante el consulado venezolano en Curazao, pero nunca me respondieron. Al dar a luz decidí hablar con migración y ahí me dieron un permiso con el que la niña podría abordar el avión conmigo, solo debía traducir su partida de nacimiento para que estuviera en español”, apuntó.

Debido a las leyes de la isla, la niña al no tener padres nacionales no le corresponde la nacionalidad francesa ni holandesa. Debido a esto, la única manera de que la menor tenga nacionalidad es ser presentada en Venezuela, por lo que por los momentos se encuentra en la isla sin nacionalidad.

“Me dieron su acta de nacimiento, pero no es hija de franceses, solo está presentada por mí. Es decir, debo sacarle sus papeles en Venezuela. A ella le otorgarían sus papeles si viviera y estudiara aquí por un mínimo de cinco años, pero no puedo quedarme todo ese tiempo varada”, añadió.

Oportunidad convertida en pesadilla

La venezolana decidió emigrar cinco años atrás debido a la crisis económica de Venezuela que dificultaba tener una buena calidad de vida; así que para encontrar nuevas oportunidades y una mejor vida decidió establecerse en República Dominicana.

Al llegar a la isla, la venezolana desempeñó trabajos informales para mantenerse hasta que logró tener ingresos estables y un lugar en donde quedarse. De igual modo, en el transcurso de sus cinco años como migrante tuvo la oportunidad de conocer otros países como Alemania y Portugal.

“Los dominicanos son súper chéveres, nunca viví nada relacionado con la xenofobia. Me iba bien allá y he pensado en volver, pero ahora piden visa la cual tiene un costo de 250 dólares y por ahora no tengo ese recurso para solicitarla; además me gustaría regresar a mi país”, expresó.

Debido a que la caraqueña tiene un familiar en la isla de Saint Martin, decidió aventurarse para conocer otro rincón del mundo y probar su suerte al trabajar durante tres meses en la isla caribeña. “Yo quería visitar a mi familiar y pensé que podría pasar un tiempo allá y ver cómo me iba para luego regresarme a República Dominicana o quedarme en Saint Martin”, expuso.

Luego de que la venezolana diera a luz comenzó a aumentar el deseo por retornar a su país natal, al ver que no había posibilidades de conseguir un nuevo empleo durante la emergencia sanitaria y obtener ingresos que le permitan costear sus alimentos, los gastos de la bebé y un alquiler propio.

“Mis familiares, en especial mi mamá, me dicen que me regrese y esté con ellos. En este momento tan difícil es preferible estar con la familia independientemente de la situación actual de Venezuela”, expresó.

La mujer destacó que a pesar de que se encuentra separada, el papá de la pequeña, que es de nacionalidad dominicana, la ayuda desde que supo que tendrían una hija. “Estar en un país ajeno sin trabajar es no tener cómo sustentarse, y uno debe pagar renta. Gracias a Dios no me ha faltado un lugar ni comida, pero llegará un momento en el que será mucho más difícil por lo que prefiero regresar antes de que eso pase”.

Esperanza en un vuelo que no llega

Junto con más de 100 venezolanos, la madre de la pequeña sigue a la espera de su repatriación. “Yo esperaba que ese vuelo se aprobara antes de que diera a luz, pero no fue así. Ya han pasado muchos meses esperando ese vuelo, desde que comenzaron a hacer la lista. No es nada fácil esta situación”, expresó.

Venezolanos que se quedaron varados en Saint Martin desde hace más de seis meses pidieron ayuda al gobernador de Falcón, Víctor Clark, para conseguir su repatriación puesto que la mayoría provienen de dicho estado. Esto lo hicieron, ante la falta de respuesta de la cónsul en Curazao, Marisol Gutiérrez de Almeida, quien también representa al Estado venezolano en esa isla caribeña.

Daniela CarrascoVista_3

