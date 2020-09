😎Luis Suárez convierte al Atlético en favorito -🏆Bayern supercampeón -🥊Hoy los Chávez pelean juntos por primera vez

Lo que pasó ayer 🧐 1. El fichaje del año: la llegada de Luis Suárez convierte al Atlético de Madrid en favorito 🏆 2. El Bayern Múnich derrotó dramáticamente al Sevilla en la Supercopa de Europa Dato: Esta vez el Bayern no fue una aplanadora, incluso Neuer fue providencial y salvó a su equipo👏 🤔 3. Julio César Chávez Jr. declaró que vencerá a Cázares Dato: Es mi tercera pelea creo que en cuatro años, he estado muy inactivo, y por eso estoy muy contento de boxear”, mencionó el hijo mayor de la dinastía Chávez😶 😮 4. ‘Chicharito’ es basura: fans del Galaxy pierden la paciencia Dato: Los fanáticos recuerdan que ‘Chicharito’ en 6 juegos oficiales disputados, tiene un gol, una lesión que lo alejó casi 3 meses de las canchas y 5 fallas de gol cantadas😧 🤑 5. Reporte: DAZN ofrece un nuevo contrato a Canelo de $20 millones de dólares base por pelea Dato: El contrato histórico de Álvarez con DAZN fracasó luego de solo tres combates. Sin embargo, la posibilidad de un nuevo acuerdo podría cambiar las intenciones de Álvarez, quien no ha peleado en todo 2020😟 😎 6. El ‘Tata’ convocará a Funes Mori para el Tri 🤯 7. “Messi tampoco debería estar”: Ángel Di María estalla por no ser convocado a la selección de Argentina Dato: Cuando se le preguntó sobre cuál creí que era la razón por la que no había sido llamado, sin dudarlo se lo achacó a la edad, aunque aclaró que nunca se lo quisieron confirmar🤫