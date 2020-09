5 clásicos del cine y la TV que no puedes olvidar

Sabemos que hay momentos que marcan la vida de diferentes formas, también que de acuerdo a las experiencias que cada uno viva, puede percibir situaciones de maneras distintas. Sin embargo, hay algunas cosas que logran quedarse en la mente de generaciones.

En el mundo del entretenimiento, el cine y la televisión son algunos de los grandes favoritos. Gracias a esto, muchos de nosotros tenemos nuestra selección de películas favoritas o que nos han marcado de alguna manera.

Pensando en ello, hoy hablaremos sobre 5 Clásicos que No Puedes Olvidar, porque se convirtieron en clásicos que todos los miembros de la familia disfrutaron alguna vez y seguirán disfrutando por años.

Nos parece importante mencionar que, hoy en día gracias a la Internet, tenemos cientos de opciones para consumir cualquier tipo de contenido, incluyendo canales de YouTube que nos ofrecen horas de entretenimiento.

En ellos podrás conseguir muchos de estos clásicos que no puedes olvidar, pero iniciemos pues con esta pequeña lista de grandes talentos:

Clásico de clásicos, la película por la cual casi todos reconocen a John Travolta y a Olivia Newton. Se desarrolla entre música, bailes y el amor de escuela por el que cualquier persona ha vivido alguna vez.

Es del año 1978 y todavía el día de hoy, cualquiera que escuche “You are the one that I want” sabrá cuál canción es, así haya visto o no la película.

Por otro lado, no podemos olvidar la tendencia en cuanto a la moda que también se ocasionó gracias a Grease. Peinados, vestidos y pantalones muy pegados con un look rockero han sido parte de fiestas y temporadas durante generaciones.

Protagonizada por el gran Robin Williams, Good Morning, Vietnam se estrenó en 1987 y trata de un “disc-jockey” que fue contratado para entretener a los soldados que hacían parte de la fuerza estadounidense durante la guerra de Vietnam.

Estrenada en 1969, la serie se basa en la vida de una familia de 6 hijos, tres de la madre y tres del padre, y además la compañía de “Alice” quien cumplía el rol de asistente de hogar.

El formato de inicio de la serie fue replicado muchas veces más para diferentes usos, principalmente publicitarios y se hizo bastante popular a través del tiempo.

Esta comedia estadounidense desarrollada en 1976 es recordada por ser la serie con dos protagonistas femeninas con más tiempo al aire, al igual que Charmed.

Este par se encargó de que muchas mujeres caminaran por las calles al mismo ritmo, con los brazos entrelazados, casi como un pacto de amistad.

Por último, pero definitivamente no menos importante, I love Lucy o “yo amo a Lucy” en español, fue una serie estadounidense transmitida por casi una década en los años 50.

Lucy y Ricky Ricardo, quien era su esposo en la serie, se conocieron en una cita a ciegas. Ricky era cubano, líder de una banda y Lucy era norteamericana, lo que dio pie a una comedia con ambas culturas.

Si no has visto estas 5 joyas, es momento de que hagas una pequeña búsqueda y las agregues a tu lista de series que definitivamente no puedes olvidar.

Ahora cuéntanos, ¿cuál de estos clásicos es tu favorito?