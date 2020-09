Bertín Osborne no puede estar junto a su hijo Kike por este motivo #españa

Bertín Osborne está atravesando un momento complicado. A pesar de que al presentador no le faltan proyectos profesionales, y está muy agradecido por ello, no puede olvidarse de que debido a su trabajo no puede estar con su familia. En especial con su hijo Kike, que recientemente dio positivo en Coronavirus.

El presentador se puso al frente el pasado miércoles de ‘El Show de Bertín’, un nuevo programa de Canal Sur, mientras sigue con la nueva temporada del programa ‘Mi casa es la tuya’. Y en cada una de sus programas expresa su preocupación al no poder estar con los suyos.

«Desde la semana anterior al estreno de @elshowdebertin estamos sin parar y con la nueva temporada de #micasaeslatuya . Profesionalmente es un buen momento pero echo de menos a mi familia que como sabéis estamos pendientes de Kike», escribió el presentador en su cuenta de Instagram.

¡Llegó el día! @Albert_Rivera me lleva al pueblo de su familia materna para ponerme al día de todo lo que ha pasado desde su retirada de la política. Esta noche, a las 22:00, tenéis un programón en @telecincoes #MiCasaAlbertRivera 🏡 pic.twitter.com/rizqxaSFTW — Bertín Osborne (@BertinOsborne) September 25, 2020

El presentador está haciéndolo lo mejor posible, y continua trabajando en su frenética agenda sin parar. Además, se realiza un test rápido cada vez que puede para poder estar con su familia: «Una vez hechas las prueba del Covid cada vez que tenemos una grabación y que son negativas, solo espero que pase todo y volver a casa, a Madrid», expresó.

Un mensaje en el que ha querido dar las gracias a su mujer, Fabiola, por ser una madre excelente y una gran esposa, entendiendo siempre sus compromisos profesionales. Fabiola, además, ha querido tranquilizar a todo el mundo asegurando que Kike se encuentra bien y que a pesar del gran susto es asintomático. Por lo tanto se encuentra fuera de peligro y ahora solo hay que esperar a que se recupere del todo.