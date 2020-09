Columna Alfredo Millán #25S

No deja de llamar la atención, de, ¡ hasta donde ha llegado el Desespero!, no el Asombro, de GUAIDO, porque nada de lo que digan los ambiciosos de Poder o de tomar el Poder a como dé lugar, nos ha de agarrar de sorpresa, porque eso ya lo superamos, con respecto a lo que anunciara con Bombos y Platillos, Juan Guaido, secundado por Borges y Ledesma, de invocar para su amada Venezuela, la aplicación del Principio de Responsabilidad (R2 P) y que ¿Diablos es eso, para una gente que vive en Macanao, en La Isla de Coche, en mi Aldea de los Fermines, en la población de Carapacho, en Juangriego, en el fértil Paraguachí, en La Guardia, en fin en i toda mi Isla querida de Margarita, por citar una entidad Federal?, Hijos eso significa, nada más y nada menos, que nos debemos preparar para una guerra que nos viene, no una guerra creada por nosotros, sino importada, porque estos ciudadanos no han podido conseguir la fórmula en su País para asirse con el Poder, como lo han venido haciendo 108 Partidos Políticos que si creen que la única forma para ello, que es yendo a las elecciones, y no a la matazón entre nosotros mismos. Esa fórmula o mecanismo a la que ha acudido Guaidó, aún no ha sido sometida a un REFERENDO, para que el pueblo diga Si está de acuerdo o No, es el deber ser de consultar con el Soberano, por otra parte como Abogado en ejercicio creo, que para actuar sobre algo que tenga que ver con La Nación, , se debe tener una sentencia firme y condenatoria sobre las actuaciones Genocidas y Criminales de la República, algo semejante que para ello, lo que decía Simón Bolívar, se debe basar una actuación de esa naturaleza con base a la Reina de todo proceso ¡LAS PRUEBAS! y ¿se han determinado?, no existen esas pruebas condenatorias, son basamentos que hace Guaidó, bajo una investigación efectuada sobre el País de una Comisión que ni siquiera ha venido a hacer sus investigaciones, pero sin Sentencia definitivamente firme, que como estudioso del Derecho Internacional, Maestría Obtenida en La Universidad CARIBBEAM INTERNACIONAL UNIVERSITY, WILLENSTAD, CURACA,O, APRIL 08,2016 , me permite con propiedad hacer un análisis a la luz del Derecho; por eso esa vía de El Principio de Responsabilidad de Proteger (R2P, por sus siglas en inglés), no puede ser invocado para el caso de Venezuela, porque en ella, como principio se expresa la responsabilidad que tienen los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas frente a cuatro tipos de crímenes: que no se ha comprobado, que no se ha juzgado, como son el genocidio, crimen de guerra, limpieza étnica y crimen de lesa humanidad. La R2P surge en la Resolución Final de la Cumbre Mundial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de 2005 (A/RES/60/1), cuyos parágrafos 138 y 139 enuncian el deber de los Estados y la comunidad internacional de proteger a las personas ante estos cuatro tipos de crímenes. Y si así fuese a cada momento estamos viendo por la TV linchamientos, ajusticiamientos, que ocurren en el hermano País de Colombia, entonces debería aplicarse también la fórmula planteada por Guaidó. Y termino diciendo, es muy fácil implorar un rescate, o una Intervención mata gente cuando ni siquiera se vive en el País donde los que van a perder sus vidas son los pendejos.¿ Hasta cuando estos políticos no terminan de entender que nosotros queremos la paz? que a pesar de las calamidades y penurias que estamos pasando, no es una guerra la que nos va a sacar de esa situación, ¡hermanos! debemos aplicar ese slogan que usa uno de nuestros máximos exponentes a diario, el Dr. Julio Cesar Pineda, Confrontemos las Ideas.**Hay dos elementos muy importantes a considerar cuando se va a un juicio, el Poder para actuar, uno debe observar y leer con mucho detenimiento las facultades que le son conferidas a la persona, si por ejemplo lo es en materia de Amparo, este debe ser Especial, solamente referido al Amparo Constitucional, sin embargo existen Juezas que eso no les produce efecto alguno, recientemente tuve la oportunidad de oponerme en un Amparo al Poder esgrimido por el Abogado de la demandada porque éste no revestía los requisitos para ello, tomando como apoyo una de las últimas Jurisprudencias del Magistrado Calixto Ortega, del año 2017, donde establece que cuando eso no se cumple el Juez o Jueza no le puede dar curso a la solicitud o demanda y sin embargo esta Jueza en Margarita, hizo caso omiso9 a la disposición, no sabiendo dicha Juez que cuando esa misma demanda llegue al TSJ, este le dará Razón al Abogado apelante y le dirá a la Jueza “Léase Sentencia tal” y el otro elemento muy importante que uno debe observar es si en las actuaciones estas están revestidas de Nulidades, como suele suceder en la materia Penal, es decir, La Ineficacia den acto procesal puede provenir de : una causa intrínseca, o sea, cuando falta un elemento esencial del acto y en ese caso el Juez aplicando la verdad, la normativa correspondiente debe decretar la Invalidez, sin embargo o Pero como solía decir uno de los más avezados penalistas del País, Dr. José Agustín Méndez, ex Presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al parecer el Juez o Jueza se desliga de esa apreciación, bien por comodidad o por flojera en su estudio, como ejemplo tenemos u8no de los tantos casos en Margarita, pero hago referencia a uno en particular, que aún ventilo en uno de nuestros Tribunales, que refiere a unos Ocho Pescadores, los cuales fueron Imputadas por el Delito de Tráfico de Drogas, resulta que una Comisión de esas embarcaciones dedicadas a ello DEA, avistó una lancha pesquera en aguas del Mar Caribe, por el hecho de que a Ocho Millas Náuticas, se encontraron unos alijos contentivos de la supuesta droga, imaginémonos el espacio que hay en ocho millas, por ejemplo si estamos en Porlamar sería como a la entrada de San Juan Bautista las Ocho Millas en un Mar extenso, pero que los Guardacostas se las adminicularon a esta lancha de Pescadores Margariteños, resulta que en ese momento, según el Informe rendido por el Capitán de Guardacostas que el barrido de la lancha dio Negativo, o sea, no había rastros de la tal droga y cuando introdujeron al Perro para que también hiciera su recorrido, éste ni ladró, sin embargo la Lancha fue traída a puerto y en el segundo chequeo o análisis realizado por la Guardia de tierra, dio el mismo resultado, los dos testigos que presentaron, más nunca han podido ser conducidos al Tribunal en la Isla, para que depongan o ratifiquen lo dicho en la primera oportunidad, QUE NO VIERON ABSOLUTAMENTE NADA, y con todo y eso, lejos la Juez de aplicarle LA NULIDAD POR INVALIDEZ, por falta de prueba, ya llevan presos en Puente Ayala tres años y medio, purgando una pena, aun siendo Inocentes, mañana cuando salgan en Libertad por esa misma razón Falta de prueba, no sé cómo le habrá de pagar la Jueza por esa prisión o por ese daño causado, resulta que uno de ellos ha sido trasladado en Puerto La Cruz a un Hospital, porque tiene una Ulcera en el estomago producto de la misma falta de alimentación y ha estado a punto de perder la vida, sino es que ya la habría perdido, el Llamado es la Rectora del palacio de Justicia en Nueva Esparta, Dra. Mirna Yapes para que se encargue de averiguar este caso que reposa en el Tribunal de Juicio Dos de dicho Palacio, para ver si por lo menos consigue que se le aplique a Carlos Ugas una medida humanitaria, antes que sea tarde. Por eso es que uno debe hacer esa primera advertencia, como se hizo en este caso, para que la juez o el juez sean más ponderados, más acuciosos, mas estudiosos y apliquen la justicia, no que se asusten y por el hecho de quedar bien y cuidar el puesto hagan lo contrario a lo establecido en las normas aprendidas; de eso están llenos nuestros Tribunal

