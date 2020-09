Gaby Espino cambio su look y cuenta que pronto volverá a la tele

La reconocida actriz Gaby Espino compartió con sus seguidores de Instagram un cambio de look, con el que dejó a muchos con la boca abierta, y es que el tono que utilizó para renovar su imagen le benefició por completo.

Con una nueva cabellera rubia, la venezolana impactó en las plataformas digitales al publicar el video que muestra el antes y después de la melena. El clip superó el millón de reproducciones y cuenta con más de 3.000 comentarios, que en su mayoría, para no señalar todos, aseguran que el rubio le luce perfectamente.

Además, la modelo escribió en la publicación “Nuevo proyecto, nuevo look”; refiriéndose que dentro de poco regresará a la pantalla chica, luego de estar dos años alejada de la televisión.

“Hay un proyecto muy especial porque la gente pregunta ¿cuándo regresó a la actuación? Pues les voy a contar que pronto, pronto. Estoy súper contenta de que casi me volverán a ver todos los días por la tele”, confesó la Gaby Espino hace unas semanas.

Asimismo, comentó que no había escogido un proyecto televisivo porque estaba esperando una propuesta que realmente la enamorara: “La verdad me había tardado un poco en decidirme en escoger el trabajo adecuado porque yo tengo a Oriana y a Nickolas y como casi todo se graba fuera de Miami no quería dejarlos solos, al irme a realizar un proyecto afuera, quería algo que estuviera cerca de mi casa”.