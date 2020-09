Guaidó: La dictadura pretende que nos quedemos callados cuando el sueldo mínimo es menos de $1 #25Sep

El presidente (E) de la República, Juan Guaidó, instó este viernes 25 de septiembre a los venezolanos a manifestar su descontento en las calles por la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país.

“Siguiendo los mecanismos de bioseguridad, los animo a seguir el ejemplo de Yaracuy, de Miranda, de Zulia, de Amazonas y Monagas esta semana: ¡que nos encuentren en las calles”, escribió Guaidó a través de su cuenta en Twitter.

En este sentido, hizo referencia a las violaciones de derechos humanos plasmadas en el informe de Determinación de Hechos de la ONU.

“El informe presentado por la comisión independiente de la ONU recoge delitos de lesa humanidad cometidos por este régimen. No un régimen anterior, no es una deuda pasada, es un régimen actuante. Sepan funcionarios que estos delitos no prescriben y que la dictadura está derrotada”, sentenció el mandatario encargado.

