Los horóscopos de fin de semana del 25 al 27 de septiembre de 2020 por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente tiene para ti y los tuyos las predicciones y los horóscopos de fin de semana del 25 al 27 de septiembre 2020.

ARIES

Gozarás de tres días de buena suerte en tu vida y, sobre todo, te reinventarás en el amor, ya que a tu signo le favorece ampliamente vivir una relación amorosa y éste es el momento ideal para ello. Intenta pagar las deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas en tu futuro.

No le platiques a nadie tus problemas, a muchos les da gusto que te vaya mal, mejor trata de ser discreto. Realizas trámites para salir de viaje o ir al extranjero. Este viernes comprarás ropa y cambiarás tu look. Intenta no ser tan impulsivo.

Un amigo se enamora de ti, aclara la situación y no juegues con los sentimientos de los demás. A los casados les llegará un embarazo sorpresa. Tendrás un golpe de suerte con los números 02 y 77, juégalos el domingo. Ten cuidado con problemas con el alcohol, procura no tomar mucho.

TAURO

Este viernes te sentirás muy positivo y con toda la energía para salir adelante, tu signo siempre lucha por ser el mejor en todo, particularmente en el trabajo, así que trata de tomar un curso los fines de semana para especializarte más en tu carrera.

Te invitan a salir de viaje los próximos días. Intenta no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja, recuerda que la confianza se gana con el tiempo, así que lleva con calma tus relaciones sentimentales. Escucha los consejos de tus padres porque ellos siempre querrán lo mejor para ti.

Este fin de semana tendrás problemas con el estómago e intestino, es tu punto débil, y trata de no tomar alcohol. Gozas de un golpe de suerte este sábado con los números 13 y 20. Intenta no mentir en ninguna circunstancia, porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

GÉMINIS

Te renovarás por completo este viernes, gracias a que atraviesas por la mejor etapa de tu vida y también gozarás de mucha salud. La proximidad de octubre alimenta tus buenas energías, así que sigue con el ejercicio para que te veas de lo mejor. Cuídate de los robos o pérdidas, ten en cuenta que tu signo es muy confiado.

Te busca tu jefe o coordinador para pedirte una opinión sobre un proyecto nuevo, esa será tu oportunidad para hacer méritos laborales y que te promuevan. Cuídate de problemas con tu familia, no comentes nada si no te lo piden y deja a un lado los chismes.

Te busca un amor nuevo de un signo de fuego con quien vivirás un fin de semana muy apasionado. Tendrás un golpe de suerte el domingo con tu signo y los números 09 y 31. Vístete de colores fuertes para multiplicar tu buena energía.

CÁNCER

Entenderás durante este fin de semana que todo lo que te sucede se debe a que te conviene y no debes hacer corajes contigo mismo, mejor tranquilízate, ya verás que las energías positivas se acomodarán a tu favor.

El fin de semana será ideal para que realices arreglos en tu casa y hasta pensarás en pintarla, pues a tu signo le encanta vivir bien y en un lugar limpio y ordenado. Recuerdas mucho a un amor del signo de Aries o Tauro que te dejó muy marcado en tu vida, pero te recomiendo cerrar ese círculo y avanzar con tu nueva pareja que sí te quiere.

Te ofrecen un trabajo extra este fin de semana; tómalo, un dinero adicional te ayudará a estar mejor económicamente. Recibes un regalo inesperado de alguien que te quiere mucho. Arregla tus comprobantes de créditos o pagos. Tus números de la suerte son 23 y 77.

LEO

Analizarás este viernes la posibilidad de realizar un cambio de trabajo, debido a que tu signo, cuando se siente agobiado en el amor, le da por irse lejos o cambiar de ambiente, pero mejor trata de calmarte, que todo se arreglará en estos días y estarás otra vez hablando de amor con tu pareja.

Te invitan a realizar un viaje con tus amigos a una playa, si decides acudir eso te ayudará a renovar tus energías. Recibes un dinero extra o un regalo que no esperabas. Sabrás de una hospitalización de un familiar a quien tendrás que apoyar moralmente.

Cambias tu celular por uno más reciente. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 29. Procura no dejar la dieta, esto te ayudará a sentirte bien. Te regalan una mascota. Pon atención a los sueños, que te vendrá un mensaje de un ser querido que ya está con Dios.

VIRGO

Planearás un cambio de actitud en tu persona para estar más positivo y salir triunfante de los desafíos que se te presenten. Realizas pagos de colegiaturas y tarjeta de crédito; intenta administrar mejor tus ingresos para que no te atrases en tus compromisos.

Un amor regresa a tu vida con más intensidad que antes, sólo procura dejar en claro tus términos en la relación. Este viernes tendrás mucho trabajo y preparas tu cierre de mes en lo administrativo.

Tomas un curso de comunicación o para hablar en público, eso te ayudará mucho en tu futuro. Tu signo es uno de los más fieles, pero a veces tu temperamento sexual te hace caer preso de otros amores. Acudirás a una fiesta el sábado en la que te divertirás mucho, sólo cuídate de las caídas en la calle. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29.

LIBRA

Eres un conquistador y eso hace que tengas amores nuevos, pero ya trata de tener una pareja formal y vivir más tranquilo. Haces unos pagos de un crédito. Ten cuidado con problemas de gastritis o intestino, ve con tu médico para que te revise. Te invitan a una fiesta en la que celebrarán tu cumpleaños.

Trata de estudiar más para que pases todos tus exámenes o evaluaciones. Ya no comas tanto y deja a un lado los nervios, recuerda que necesitas mantenerte siempre sano y verte de lo mejor. Tendrás un golpe de suerte con los números 05 y 43.

El domingo ponte un listón rojo en el tobillo derecho amarrado con tres nudos para que te sirva de protección. Ten cuidado, una ex pareja quiere hacerte daño por despecho, cuídate de sus malas intenciones. Toma en cuenta que nunca se promete lo que no se puede cumplir.

ESCORPIÓN

Gozarás de mucha suerte en los juegos de azar durante este fin de semana, en particular con la lotería; ten en cuenta que los días 27 de cada mes te llega un dinero, así que trata de jugar los números 04 y 32, verás cómo te sonríe la fortuna.

Evita los malos entendidos con tus compañeros de trabajo, aclara las dudas y mantén un buen ambiente. A veces sientes que te desesperas porque no te llega el amor o la persona indicada en tu vida, pero debes tener calma, este fin de semana conocerás a un amor de un signo de aire que te hará sentir de lo mejor.

Cuídate de dolores de cabeza o trata de dormir más, intenta dejar a un lado el celular para que no te desveles innecesariamente. Te compras ropa y un perfume, a tu signo le encanta mostrar su mejor imagen y ésta es una buena oportunidad para lograrlo.

SAGITARIO

Este viernes te renovarás por completo, tu premisa es ser el mejor en tu ámbito porque eres el líder del Zodíaco y la gente siempre toma tu ejemplo. Realizas unos pagos atrasados de tarjeta de crédito.

Intenta no confiarte demasiado de un amor que quiere retomar la relación, ve con clama y recuerda que si ya te la hizo, te la volverá a hacer. Ten cuidado con problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas. Eres muy bueno para las fiestas y este sábado acudirás a varias, así que decides comparte ropa para verte encantador.

Tu padre te pide ayuda este domingo para vender un carro. Te invitan a salir de viaje con tu pareja. Tus números de la suerte son 04 y 39. Te regalan una mascota que te hará pasar momentos muy buenos. Vives una sorpresa amorosa por parte de alguien de un signo de fuego.

CAPRICORNIO

Pensarás este fin de semana en la estrategia para hacer más dinero y estar mejor económicamente, ten en cuenta que lo tuyo son las ventas y en este momento de tu vida ya necesitas iniciar un negocio, considera que si no tienes todo el capital, puedes arrancar con lo que tengas disponible e ir creciendo paulatinamente; lo importante es empezarlo.

Te busca un amor de un signo de fuego para proponerte iniciar una relación formal, pero para avanzar en tu vida amorosa debes cerrar el círculo con ese amor del pasado que te hizo mucho daño y estar en paz.

Te compras ropa deportiva para seguir con tus rutinas de ejercicio. Ten cuidado con los vecinos, uno de ellos te tiene mala fe, ya no seas tan confiado. Te invitan a salir de viaje este domingo y te irá de lo mejor. Tus números de la suerte son 40 y 55.

ACUARIO

Te sentirás muy alegre este viernes y con muy buenas energías a tu alrededor, gracias a que a tu signo lo domina por completo su buena actitud. Te visita un amor de fuera que te hará sentir muy feliz, recuerda que siempre necesitas de una pareja para lograr tus objetivos en la vida.

Ten cuidado con problemas de presión alta y trata de no tomar mucho alcohol este fin de semana. Te compras ropa y un perfume. Será un fin de semana de paseos y convivencia con tu pareja. Te buscan para invitarte a un negocio los fines de semana en el que te irá de lo mejor.

Ten en cuenta que es imposible controlar los sentimientos de los demás, así que no te empeñes en cambiar a las personas y sólo dales tu opinión. Tendrás un golpe de suerte con los números 01 y 28. Procura vestirte de colores claros para aumentar tu suerte.

PISCIS

Realizas un viaje este fin de semana y visitas a tus parientes, recuerda que siempre necesitas de la familia para tener fuerza espiritual. Este viernes recibirás un dinero extra por parte de unas comisiones. Intenta seguir estudiando, toma un curso de nutrición o pon un spa, eso te gustará mucho y también te permitirá ganar un buen dinero.

Trata de no cometer los mismos errores con tu pareja actual, recuerda que el amor se debe disfrutar y tener confianza. Un amigo del signo de Sagitario o Cáncer te buscará para invitarte a realizar un viaje.

Ten cuidado con los dolores de intestino, evita comer mucho en la calle. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 29. Te recomiendo que este fin de semana muevas tus muebles de lugar y cambies los espejos de sitio para que entre a tu vida más abundancia.

