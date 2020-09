Robo a vendedora ambulante latina de 80 años en California genera solidaridad #eeuu

Una vendedora ambulante hispana de 80 años de edad despertó la solidaridad de los residentes de Fresno, en el Valle Central de California, después de ser asaltada por un hombre que se llevó parte de su mercancía y un pequeño radio.

Una cuenta para recolectar fondos a nombre de Evelia Rodríguez rebasó en pocas horas este viernes los 5.000 dólares, en una historia que tocó a los residentes de la ciudad.

La difícil situación económica que enfrenta Rodríguez la obliga a sus 80 años a salir a la calle a vender tamales, refrescos y papas fritas para llegar al fin de mes.

Pero este miércoles, la anciana fue víctima de un ladrón, que le robó parte de su mercancía.

80-year old Evelia sells tamales and snacks on the corner of Blackstone & Ashlan in Fresno. She was robbed this morning. If you see her, please stop by and support her any way you can ❤️ pic.twitter.com/YsjFotSTaA

— Graciela Moreno (@GracielaABC) September 24, 2020