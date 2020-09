Se desata feroz incendio en la sede de Huawei (Videos)

Este viernes se desató un voraz incendio en la sede de Huawei en la ciudad china de Dongguan.

Las llamas produjeron enormes columnas de humo encima de la edificación de la gigante empresa de tecnología y telecomunicaciones.

Reportes de prensa indicaron inicialmente que las llamas se habían generado en un laboratorio de investigación de Huawei donde realizan pruebas para antenas 4G y 5G.

One of Huawei’s buildings in Dongguan was seen ablaze. The building, reported to be a research laboratory of Huawei, is confirmed to be a building still in construction, the local government of Dongguan said. https://t.co/XYl5b9m1e7 pic.twitter.com/AD4P1tOvXE

— Global Times (@globaltimesnews) September 25, 2020