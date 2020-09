Tras el escándalo, renunció el diputado Ameri #argentina

El diputado nacional, Juan Ameri, presentó la renuncia y la Cámara de Diputados se la aceptó en horas de la madrugada.

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría la aceptación de la renuncia presentada por el legislador del Frente de Todos, Juan Ameri, tras el escándalo que protagonizó con una escena sexual mientras participaba por videoconferencia de la sesión del cuerpo

El diputado Ameri había sido suspendido ayer por la tarde luego de conocerse el episodio y se decidió conformar una comisión para juzgar su accionar en un plazo de 60 días. No obstante, presentó la renuncia y la situación de adelantó. La votación para aceptarla contó con el respaldo de 224 legisladores, el rechazo de uno (Alfredo Schiavoni-PRO) y la abstención de tres (Héctor Flores-PRO, Fernando Iglesias -PRO y Javier Campos-Coalición Cívica).

El en texto de la renuncia, el parlamentario salteño del Frente de Todos manifestó: “Ante el hecho de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”.

Asimismo, sostuvo: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”.

