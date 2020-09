Venezolana entra a la Nasa para mejorar comunicación entre naves espaciales y la Tierra

Caracas.- La venezolana Marisol Elena Román Guerra ganó una beca de la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, más conocida como la Nasa (National Aeronautics and Space Administration, por sus siglas en inglés), para desarrollar su proyecto de doctorado con el que aspira a mejorar las comunicaciones entre las naves espaciales y la Tierra.

A sus 20 años, cursa un doctorado en Ingeniería Eléctrica y Computación en la Universidad Internacional de Florida (FIU), en la sede de Miami, donde también obtuvo la licenciatura en Ingeniería Eléctrica.

La joven, oriunda de Valencia, estado Carabobo, emigró a Estados Unidos hace 10 años con su familia. “Cuando mi profesor me dijo que me dieron la beca, no estaba segura si me la estaban dando o no. No entendía nada. Apenas lo terminé de captar, llamé a mi mamá, a mi abuelito, y ellos estaban llorando de la emoción. Parece mentira, no pensé que iba a estar trabajando con la Nasa”, dijo Román al Diario Las Américas.

LEE TAMBIÉN Venezolana es premiada en Canadá por desarrollar un carro cama para migrantes

Su intención ahora es mejorar el sistema Star (Transmisión y Recepción Simultánea). «Actualmente se utilizan sistemas con dos bandas de frecuencia o de tiempo. En cambio, el método que queremos mejorar tiene la capacidad de hacer las dos cosas al mismo tiempo», dijo Román a Clarín.

En la selección de la ingeniera venezolana privaron los méritos académicos, científicos y el impacto de la propuesta, destacó la Nasa al otorgar esta y otras becas. En su caso, la beca cubre los gastos del doctorado, que puede extenderse a cuatro años, además de un salario para adelantar la investigación sin necesidad de buscar otro trabajo.

Román desarrollará gran parte de su investigación en una de las bases de la Nasa, indicó la universidad. “Estoy muy agradecida con mis padres. Hicieron enormes sacrificios que finalmente sirvieron como catalizadores de mi carrera académica. Me enseñaron la importancia del trabajo duro y aprovechar todas las oportunidades que se me presentan. Esta beca me acerca un paso más a lograr mis sueños”, dijo la joven mediante un comunicado de la FIU.

La valenciana señala en su perfil de Linkedin que tiene un interés especial en las energías renovables y en desarrollar tecnologías que puedan tener un impacto social positivo.

“Quiero trabajar con empresas que se esfuerzan por tener un impacto positivo en sus comunidades y al mismo tiempo obtener ganancias. Ante todo, quiero ser parte de una atmósfera que continuamente me inspire a ser mejor, una atmósfera que promueve el crecimiento, más allá del aspecto profesional”, expresa.

Con información de Clarín y Diario Las Américas

Redacción El PitazoMigración

Redacción El PitazoMigración