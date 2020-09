JNE admite a trámite proceso de sanción contra George Forsyth #perú

George Forsyth tendrá que presentarse ante el JNE para dar sus descargos por su aparición en publicidad estatal

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) admitió a trámite procedimiento sancionador contra el alcalde de la Victoria, George Forsyth, por aparecer en publicidad estatal durante el periodo electoral.

Este sábado, la entidad nacional emitió una resolución donde señala a la autoridad edil de infringir la prohibición de publicidad estatal violando así la “neutralidad electoral”.

“Ningún funcionario o servidor público perteneciente a una entidad o a cualquiera de sus dependencias puede aparecer en la publicidad estatal, a través de su imagen, nombre, voz, cargo o cualquier otro medio que de forma indubitable lo identifique”, se lee en la resolución.

Asimismo, la JNE indicó que ninguno de los avisos encontrados por la Dirección Nacional de Fiscalización de Procesos Electorales (DNFPE) en Facebook fueron retirados ni reportados.

Ante esta resolución, George Forsyth tendrá que asistir dentro de los tres días hábiles para responder respecto a los anuncios publicitarios en el que aparece “la imagen, nombre y cargo del titular de la Municipalidad Distrital de La Victoria”.

Cabe recordar, George Forsyth aseguró que mientras se encuentre ejerciendo su labor como alcalde distrital no hablará sobre una posible candidatura para las elecciones del 2021.

“Nosotros no estamos haciendo ninguna propaganda electoral, no soy candidato. Nosotros hemos subido a nuestras redes sociales nuestra labor, todas las municipalidades lo hacen, es nuestro trabajo informativo, pero ahora no corresponde hablar de temas electorales sino informar nuestras actividades”, precisó Forsyth durante la presentación de una actividad para plantar 5000 árboles.