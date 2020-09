Koeman: «Parece que soy el malo de la película con Luis Suárez y no es una cuestión solo mía» #españa

Ronald Koeman habló en rueda de prensa antes del debut del Barcelona en Liga ante el Villarreal para aclarar algunas cosas. Quiso dejar claro que no es el malo de la película en el caso Suárez y también evidenció su satisfacción con la profesionalidad de Leo Messi tras quedarse sin amigos en la plantilla.

El Villarreal, en forma

«Puede ser, pero estamos bien preparados. Hemos trabajado mucho en las últimas tres o cuatro semanas».

Fichajes

«Siempre hay que hablar sobre los que están, no sobre fichajes que faltan. Quedan dos semanas para mejorar la plantilla y dar alguna salida, pero hay que concentrarse en lo que tenemos».

El mosqueo de Messi

«Es normal que esté triste cuándo se va un amigo del club. Han vivido años juntos, pero lo importante es como está entrenándose y jugando. Ha sido un ejemplo. Está afectado, pero ha regresado con muchas ganas. Y lo va a demostrar en los partidos».

La salida de Suárez

«Parezco el malo de la película y no lo soy. Le he respetado. Le dije que quizá no iba a tener minutos, pero que si se quedaba contaría con él. No sólo fue decisión mía, sino también del club. Aquí hay gente joven con posibilidades y esto es parte del fútbol. Luis y yo nos respetamos. Tuvo la posibilidad de irse y le deseo mucha suerte».

El futuro de Riqui Puig

«No es verdad que no cuente con él. Está en la lista de convocados. Los jóvenes tienes que jugar partidos. En el Barça B o en otro lado. Y ahí tienen que decidir los jugadores. Él o Aleñá tendrán oportunidades».

Fichar a Lautaro o Depay

«No están descartados, pero sólo hablo de los que tengo».

Ansu Fati

«Es un gran talento. Tiene que aprender cosas, pero si ha debutado con la Selección quiere decir algo. Hizo un gran partido. Es un jugador de futuro, pero a su edad resulta impresionante. Tiene nivel para el primer equipo del Barça».

El club y sus revuelos

«Todos los entrenadores dice que no hay un día tranquilo aquí. Cuando hay que hacer cambios sé que hay gente a favor y en contra. Yo me voy a centrar en el trabajo».

Coutinho

«Su calidad es para jugar arriba. También puede hacerlo de 10. Juega bien al espacio, pasa… A mí me gusta. Ojalá triunfe».

El cambio de sistema

«El sistema va a ser diferente. La presión también. Sobre fichajes hay que esperar. A partir del 5 de octubre hablaremos. Buscamos jugadores para mejorar al equipo, pero el tema económico es complicado. Es posible que lo que yo quiero no sea posible. Lo sabía y lo acepto».