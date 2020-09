😭Cázares quiere hacer llorar a Canelo otra vez -👎Real Madrid gana con polémica- 🙌Hoy, Cruz Azul vs. América

Lo que pasó ayer 😭 1. “Canelo es el siguiente, ya le gané una vez y lo dejé llorando”: Mario Cázares Luego de derrotar a Julio César Chávez Jr. en Tijuana, Mario Cázares reveló sus intenciones de enfrentar al multicampeón Saúl “Canelo” Álvarez. El boxeador sinaloense dejó en claro que en lugar de darle la revancha a Julio César, prefiere una pelea contra el jalisciense Dato: El campeón Julio César Chávez apuntó hace unos días que no quería que su hijo se enfrentara a un rival tan complicado como Cázares, ya que venía de una fractura de nariz y parece que vio el futuro porque Junior terminó derrotado 👎 2. Real Madrid ganó con polémico penal del VAR El Real Madrid cortó la racha triunfal del Betis en La Liga; remontó en la recta final del partido con un penalti otorgado por el VAR y conquistó su primer triunfo de la temporada 2-3 en un encuentro en el que recuperó el gol y Zinedine Zidane encontró premio a su apuesta por dos delanteros con su futuro en el aire como Luka Jovic y Borja Mayoral Dato: La leyenda del Barcelona, Carles Puyol, se manifestó en Twitter tras los errores del arbitraje a favor del Real Madrid y apuntó que los culés tendrán que hacerlo muy bien si quieren ganar 🤷‍♂️ 3. El Barcelona vuelve a la competencia oficial con todas las dudas del mundo Este domingo comienza la temporada de forma oficial para un convulsionado FC Barcelona que ha vivido, sin duda alguna, el año más caótico de toda su historia y se presentará ante el Villarreal en el Camp Nou Dato: El nuevo entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, aseguró que la salida de del delantero Luis Suárez fue consensuada con el club y no solo suya, por lo que no es el malo de la película 🐐 4. Apareció el ChiVAR: Chivas le ganó a Mazatlán con polémica arbitral Sin un futbol espectacular, y otra vez envueltos en la polémica del VAR, las Chivas de Guadalajara volvieron al camino del triunfo y derrotaron 2-1 a Mazatlán en el Estadio Akron, con anotaciones de Jesús Molina y José Juan Macías que se reencontró con el gol por un penal que causó revuelo Dato: En otro partido, Tigres se llevó el Clásico Regio tras derrotar a Monterrey por 2-0 con goles de Leo Fernández y Nico López, además de una gran actuación de Nahuel Guzmán 😍 5. “Me siento más mexicano que argentino”: ‘Chaquito’ Giménez le declaró su amor al Tri A pesar de tener la nacionalidad mexicana y argentina, el delantero de Cruz Azul, Santiago Giménez, ya tiene claro a que selección nacional representará en competiciones internacionales, pues aunque tiene afecto por Argentina, de donde es originario su padre, Christian Giménez, su corazón es tricolor Dato: El delantero de Cruz Azul apuntó que desde que era niño soñaba con jugar en la Selección Mexicana y podría debutar con el Tri mayor el próximo 30 de septiembre cuando jueguen ante Guatemala 📺 6. Cruz Azul vs. América: horario y dónde ver el Clásico Joven en Estados Unidos Este domingo se vivirá una edición más del Clásico Joven cuando Cruz Azul y América se enfrenten en la jornada 12 del Guardianes 2020 de la Liga MX, un juego que promete muchos goles pues los equipos cuentan con las mejores ofensivas del torneo Dato: La Máquina recibirá a las Águilas en el Estadio Azteca con mucha expectación, ya que pelean en la parte alta de la tabla en busca de un boleto a la Liguilla 🥊 7. Jermall Charlo da gran exhibición y crece el clamor por verlo en contra de Canelo Álvarez Con otra de sus sólidas exhibiciones, Jermall Charlo superó al ucraniano Sergiy Derevyanchenko para una defensa más de su corona de peso mediano y confirmase como un legítimo monarca que podría ser un buen rival de Saúl “Canelo” Álvarez Dato: Charlo, de 30 años de edad, se impuso por decisión unánime con boletas de 116-112, 117-111 y 118-110 para mejorar a un récord de 31-0 (22 KOs). Fue su tercera defensa del cinturón regular del Consejo Mundial de Boxeo