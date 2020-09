Cinco generales y dos almirantes encabezan apuesta militar del PSUV

Cinco generales y dos almirantes retirados encabezan la apuesta castrense del PSUV para las parlamentarias del 6D, entre los 15 militares que lanzó la organización oficialista. El analista Luis Buttó señala que los militares llegaron al ruedo electoral porque demostraron afinidad y lealtad al chavismo

Cinco generales y dos almirantes retirados encabezan los cuadros militares postulados por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para las elecciones parlamentarias del 6D. Estos candidatos forman parte de los 15 militares que lanzó la organización oficialista en su meta de retomar el control de la Asamblea Nacional.

Los grados de los candidatos originarios de la Fuerza Armada Nacional (FAN), que forman parte del Gran Polo Patriótico (GPP), van desde capitán hasta el rango máximo de general en jefe. Estos aspirantes representan el 12,5% de los abanderados oficialistas.

En otros procesos comiciales, desde el expresidente Hugo Chávez hasta el gobernante Nicolás Maduro, varios oficiales retirados han sido aspirantes a cargo de elección popular, y algunos ya llevan una carrera política revolucionaria. Para los cuestionados comicios del 6D debutan en estas lides algunos oficiales tras su paso a la situación de retiro o la llamada reserva activa.

En lista nacional, el PSUV incluyó al presidente de la constituyente, capitán Diosdado Cabello Rondón, y al teniente coronel William Fariñas.

El resto de los candidatos militares están en las listas regionales del PSUV y fueron presentados como políticos, en el caso de los que ya tienen experiencia como, por ejemplo, el capitán Pedro Carreño, o como representantes de la unión cívico militar, como ocurrió con el mayor general Alexis Rodríguez Cabello.

Otros como el coronel Francisco Ameliach figuran como constituyentes, pero también está el caso de los representantes de los movimientos sociales. En este grupo se encuentra el almirante Giusseppe Alesandrello Cimadevilla.

Generales y otros resteados

Luis Alberto Buttó, analista castrense, indica que los militares retirados gozan del derecho de cualquier ciudadano que esté en pleno disfrute de sus libertades políticas a postularse a un cargo de representación popular.

Añade que, ese sentido, no hay ningún tipo de cuestionamiento, y que de hecho así ocurrió durante el período de la democracia liberal representativa, cuando el vicealmirante Wolfgang Larrazábal se postuló y estuvo en el Congreso luego de que abandonó la carrera castrense.

«Obviamente, estos militares retirados al ser seleccionados como candidatos a diputados por el PSUV responden a la concepción política, al modelo político, que ha sido determinante en los últimos 20 años en Venezuela y que está emparentado con el sector militar. Es decir, llegan allí porque al estar en las filas castrenses, al estar en situación de actividad, demostraron afinidad política por el modelo de dominación política imperante en Venezuela, ideológicamente son afines a este modelo», esgrime Buttó.

Expone que la postulación de candidatos originarios de la FAN no puede verse de forma aislada. «En términos macro, el gobierno aspira tener es un órgano en el cual sus integrantes no solo serán militares. El PSUV busca la legitimidad de la Asamblea Nacional, de un órgano que sea reconocido porque la actual es avalada por la comunidad internacional», expresa Buttó.

En ese contexto, Pedro González Caro, subdirector del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), acota que estos militares retirados están inscritos en el partido del gobierno y son militantes sometidos a sus lineamientos y disciplina. Al igual que Buttó señala que los uniformados recuperaron sus derechos políticos y los ejercen en consonancia con el oficialismo.

«Las postulaciones de los militares no son nuevas, pero es evidente que se mantiene dentro de una línea de clientelismo político. Además, estos candidatos, al igual que el resto de los aspirantes del gobierno, ya están desplegados en campaña mientras el gobierno los impulsa. Todo esto al margen de la ley porque aún no comienza formalmente la campaña electoral y bajo el silencio del Consejo Nacional Electoral que se supone debería regular eso, no se puede permitir un favoritismo en detrimento de otros candidatos», señala González Caro.

El analista recuerda que el almirante Gilberto Pinto Blanco, uno de los postulados para el 6D, incluso se inscribió en el PSUV cuando era militar activo.

Generales y otros oficiales

El general en jefe Jesús Suárez Chourio, que hasta hace unos días estuvo al frente del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe, fue postulado por el estado Apure. Es el militar de más alto rango de los postulados para la Asamblea Nacional (AN).

Suárez Chourio fue comandante del Ejército hasta julio de 2019. En el cargo lo reemplazó el mayor general Alexis Rodríguez Cabello, quien pasó a retiro en julio de 2020, y ahora es candidato del PSUV por el estado Bolívar.

Otros de los generales candidatos son el mayor general Antonio Benavides Torres (Distrito Capital), Carlos Julio Rodríguez Raban (Lara) y Manuel Quevedo (Zulia). Benavides Torres fue comandante de la Guardia Nacional (GN) en 2016, Rodríguez Raban fue presidente del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT) y, más recientemente, Secretario de obras Públicas del estado Lara.

El general Quevedo viene de presidir Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Asimismo, los almirantes Giusseppe Alesandrello Cimadevilla y Gilberto Pinto Blanco son candidatos por La Guaira y Sucre, repectivamente. Ambos fueron comandantes de la Armada. Pero Pinto Blanco ha sido ministro, diputado y constituyente.

El almirante Giussepe Alesandrello Cimadevilla dirigió la Armada en 2018 y Gilberto Pinto Blanco hizo lo propio en 2013. Además, el capitán José Gregorio Vielma Mora, quien ha tenido una seguidilla de cargos en la revolución, fue inscrito para el 6D por el estado Carabobo, cuando hasta ahora muchos de cargos han tenido relación con el estado Táchira, del cual es el actual «protector», una especie de gobernador paralelo.

El capitán Pedro Carreño, hasta ahora constituyente, fue postulado por Delta Amacuro. El también capitán Frang Rafael Morales aspira una curul por el estado Guárico, el coronel y constituyente Francisco Ameliach Orta por Lara. Ameliach Orta fue gobernador de Carabobo.

Por su parte, el mayor Gerardo Márquez, que ha sido constituyente y diputado, aspira volver a la AN por el estado Trujillo, en tanto el teniente Juan Francisco Escalona Camargo busca su curul por Portuguesa.

Escalona Camargo fue edecán de Chávez y también constituyente. En su perfil de Instagram se presenta como «leal a la revolución bolivariana, a Chávez y a Maduro».

Un dato de los militares candidatos oficialistas es que tres de ellos pertenecen a la promoción «Gral. de Bgda. Tomas Montilla» que egresó de la Academia Militar en 1987, son los llamados montilleros: Diosdado Cabello, José Vielma Mora y Alexis Rodríguez Cabello. Esta cohorte además ha sido prolífica en los mandos y en cargos en la administración pública.

Militares rumbo al 6-D

Al igual que otros candidatos del PSUV, los militares alistados para el 6D andan en campaña promocionando su oferta electoral. Algunos en sus discursos exponen el conocimiento de los estados por los que se postularon aunque por sus funciones o tareas recientes no hayan vivido de cerca la realidad regional.

«Le dijimos al pueblo la verdad, la AN fue el trampolín para que Guaidó se apropiara de los recursos del pueblo con la ayuda criminal de los EEUU para supuestas ayudas humanitarias a través de empresas que cobran comisiones y regalías para el beneficio propio de sus allegados», señaló el general Manuel Quevedo, postulado por el Zulia.

Le dijimos al pueblo la verdad, la AN fue el trampolín para que Guaidó se apropiara de los recursos del pueblo con la ayuda criminal de los EEUU para supuestas ayudas humanitarias a través de empresas que cobran comisiones y regalías para el beneficio propio de sus allegados. pic.twitter.com/4c5pdBpSOf — Manuel Quevedo (@MQuevedoF) September 23, 2020

Quevedo también ha dicho que no se puede ceder ningún espacio al enemigo. «Tenemos que ir en unidad perfecta a defender el poder Legislativo. Los candidatos revolucionarios tenemos ética, moral y compromiso con el poder plenipotenciario del pueblo», aseguró.

Por su parte, el general en jefe Jesús Suárez Chourio informó en su cuenta de Twitter, el 22 de septiembre, que estaba con el resto de candidatos de Apure «en plena jornada de formación, para incrementar los conocimientos y ser los diputados que la patria necesita».

Seis días antes, el militar refirió su recorrido por el citado estado llanero «para conocer a sus hombres mujeres y niños, desde lo más profundo de su sentir y así generar las acciones para la unidad total de los patriotas apureños».

El almirante Giuseppe Alessandrelo Cimadevilla, candidato en La Guaira, dio cuenta de un recorrido casa por casa, también el 22 de septiembre, «escuchando la voz de pueblo en el Sector de Valle del Pino, parroquia Caraballeda. Nada nos detiene».



