“Gobierno hasta ahora no sabe qué hacer con las cifras de contagiados” #perú

Ahora nos quieren decir que la solución es la vacuna, afirma Ex Ministro de salud Luis Solari

El exministro de Salud Luis Solari cuestionó que las autoridades del Ejecutivo hasta ahora continúen en el ejercicio aritmético de dar el número de contagiados, camas UCI desocupadas, pero hasta ahora no utilice esos números para detener el avance del virus en el Perú. La pregunta es: ¿no saben? ¿ o no quieren hacerlo? Para el galeno, habría una intencionalidad política.

-El Perú está por entrar a la fase 4 de la reactivación económica. ¿Estamos mejorando, se dan las condiciones para dar ese paso?

Esto todavía no está controlado. Ayer (miércoles) hemos tenido 284 fallecidos; si vamos a

entrar a la fase 4 y van a corregirse, van a liberarse las actividades que tienen alta concentración de gente, como los bares, las discotecas, los vuelos y otros, obviamente sí

podrían aumentar los casos. Por esa razón es que las condiciones mejores para la apertura son un sistema de salud altamente preparado, que el nuestro no tiene esa característica, y un virus totalmente en retroceso.

-Si el virus no ha retrocedido, ¿por qué nuestras cifras están bajando?

Una cosa es que el virus se atenué y otra que se reduzca el número de casos positivos cada día. Aquí hay que mirar el porcentaje de positividad, porque un día puede tener 4 mil casos, otro día 3 mil casos, porque bajan el número de pruebas, pero la positividad se mantiene por

encima del 20%. Entonces calma, la ola todavía no se ha terminado, nosotros todavía estamos en la primera etapa, que podía recaerse si se abriera todo demasiado rápido.

-¿Se debería retrasar la fase 4 de la reactivación económica?

Yo no tengo los elementos, porque no estoy en el gobierno ni soy consejero, para tener toda la información completa. Lo único que yo puedo decir es, si vamos a tener apertura, por favor miren todos los números, y para hacer la fase 4 tiene que estar de caída vertiginosa el

porcentaje de positivos diariamente, eso es lo primero. Estamos por encima de 20%, entonces, no confundir atenuación de los casos con reducción de los casos. Mientras nos mantengamos alrededor de 25% de positivos diarios, hay un altísimo riesgo.

-Ahora hay un bajo índice de hospitalizados, ¿a qué se debe?

A que el virus se está atenuando y a que los médicos han aprendido a manejar mejor los casos ambulatorios. Hoy en día, una de cada 100 personas se hospitaliza, una.

-Y en el caso del Gobierno, ¿ve usted algún aprendizaje?

No hay aprendizaje, porque las camas se han empezado a desocupar dos semanas antes de

que el gobierno comenzara con su estrategia. La estrategia del Gobierno de “no te juntes” o

“dile a tu abuelo donde quiere poner sus cenizas”, eso no ha tenido ninguna incidencia en el

porcentaje de positivos, que es donde tendría que haber tenido incidencia. Se mueven

diferente.

-En los últimos días representantes del Gobierno están hablando mucho del tema de la vacuna, ya han anunciado que la vamos a tener para el primer trimestre…

La vacuna necesita cuatro condiciones, y si falta una de ellas, todavía no se puede decir que es segura. Primero, tiene que ser de bajo costo. Segundo, tiene que tener mínimas reacciones adversas o no tenerlas. Tercero, tiene que producir inmunidad; y cuarto esa inmunidad tiene que ser durable, du-ra-ble. Si la vacuna tiene las otras tres, pero la durabilidad es de 3 o 6 meses no sirve. La inmunidad te tiene que durar por lo menos un año.

-¿Entonces el premier, y el Gobierno en general se está apresurando con este tema de la vacuna.

Es como que usted va a comprar un carro y es un carro para 10 mil kilómetros. ¿Lo compraría? No. Entonces por qué vamos a comprar una vacuna que no se sabe cuánto va a durar. Entonces, que se concentren en resolver los casos de la pandemia, que no se resuelven pues con esa campaña estúpida que han hecho. Ahora nos quieren decir que la solución es la vacuna, cuando la solución está en controlar el porcentaje de infectados.

-¿Y se está haciendo algo al respecto?

Ni el Gobierno ni el Minsa hasta este momento saben qué hacer con el porcentaje de

positivos. Todos los días se hacen pruebas, todos los días dan los números, eso es un ejercicio aritmético. Hacer pruebas y contar los positivos no significa luchar contra la pandemia, luchar contra la pandemia significa detectar los contactos desconocidos de los que se contagian, y el Gobierno no quiere hacer eso.

-¿Por qué?

La respuesta obviamente es política.

-¿Para seguir controlándonos con todas estas restricciones?

O quieren que la pandemia se encuentre con las elecciones.