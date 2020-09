La inesperada revelación de María Conchita Alonso sobre su vida sexual

En días recientes, la siempre polémica María Conchita Alonso estuvo como invitada especial a MaiteTV, canal de YouTube en el que Maite Delgado entrevista a reconocidos artistas de la industria del entretenimiento.

Durante la entrevista, María Conchita Alonso habló sobre su trayectoria artística, su lazo con Venezuela, su situación sentimental e incluso su vida sexual, sobre la cual realizó sorprendentes declaraciones.

Alonso aseguró que sacrificó su carrera para rescatar a Venezuela; lo que la desgastó de muchas formas. Ahora, la actriz está buscando un nuevo amor con el que espera casarse para estar juntos hasta que la muerte los separe.

“Llevo 3 años sin nada de nada pero es una situación temporal, quiero conocer a alguien, verme en los ojos de otra persona, que me acaricie, que me pase la mano. Nada de chiqui chiqui todavía”, afirmó María Conchita en la entrevista.

Para describir al posible candidato, comentó: “Siempre me ha gustado el look mediterráneo, que sea lanzado, aventurero, que haga abdominales, que sea educado, cómico, que me haga reír y que esté estabilizado.”.

“No me he arrepentido de no haberme casado. Ya me hubiera divorciado 5 veces. Mi mamá me enseñó a no depender de nadie, me decía, no te hace falta un hombre para que te mantenga”, explicó durante la conversación.

De igual forma, María Conchita recordó que en su revuelta juventud vivió con sus parejas, a pesar de no estar casados. “Probé lo que tenía que probar (…) puse de moda el término marinovio, cuando vivía con (Fernando) Kubala”, indicó.

Sin embargo, las cosas han cambiado, puesto que en los últimos 3 años, la estrella venezolana no ha mantenido relaciones sexuales. Su único acercamiento ha sido un beso con un actor con el que hizo una película.

“Estábamos borrachos y alguien se acerca con una foto en la que nos veíamos a los ojos, nos pidieron que hiciéramos la misma pose y nos dimos un beso”, le explicó la actriz radicada en Los Ángeles a Maite Delgado.