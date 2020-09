La policía investiga el presunto suicidio de la actriz japonesa Yuko Takeuchi

La Policía Metropolitana de Tokio investiga las causas de la muerte de la reconocida actriz Yuko Takeuchi quien al parecer se suicidó.

Diversos medios de información, tradicionales y en internet, han difundo la noticia del fallecimiento de la intérprete de programas como “Cyborg“, “Setsunai“, “Romance“, “Pride” y “Miss Sherlock”.

Según el sitio en internet NHK, la actriz fue hallada por su esposo, el también actor Taiki Nakabayashi, con quien había procreado dos hijos.

Nakabayashi dijo que la encontró colgada del cuello y dio aviso al personal de emergencias, quienes las trasladaron en una ambulancia hasta un hospital donde se confirmó el fallecimiento.

Taiki Nakabayashi se encontraba desconcertado, dijo que no tenia idea de los que estaba sucediendo, ya que el día anterior la actriz de 40 años se había comportado igual que de costumbre.

Familiares de la estrella de cintas como “Haru no Yuki“, “Tengoku no Honya“, “No more cry” y “Creepy“, entre otras, contaron con ella en su casa la noche de ayer.

Por otra parte, Variety destacó que la imagen imagen cálida de la actriz y su sonrisa, la hicieron popular entre los anunciantes que la habían contratado para realizar campañas publicitarias de distintos tipos de productos.

La carrera de Yuko Takeuchi en la pantalla chica comenzó en 1996 con “Cyborg“, y dos años después, en 1998, llegó a las salas de cine con un papel secundario en la cinta de J-Horror “Ring.”

Su película más reciente, “The Confidence Man JP: Princess“, trata de unos estafadores profesionales que atacan a una familia.

Agencias