BOSTON CIERRA EL LUXURY STEAKHOUSE «SALT BAE» POR VIOLACIONES DE COVID

Los funcionarios de salud de la ciudad de Boston cerraron el restaurante de lujo del ícono de memes «Salt Bae» después de que varios soplones informaron sobre violaciones de COVID-19. El sábado, las autoridades de Boston ordenaron el cierre de Nusr-et Boston, el asador de «Salt Bae» Nusret Gökçe, citando violaciones de las precauciones contra el coronavirus, la primera de las cuales se informó la semana pasada, el 18 de septiembre, el primer día que abrió el restaurante. El Boston Globe señala que los funcionarios de salud fueron alertados por varios soplones ciudadanos, incluidos algunos que criticaron al restaurante en línea por violar los mandatos de mascarilla facial y distanciamiento social. Las autoridades dijeron que la ciudad recibió una queja el día que abrió Nusr-Et Boston, alegando que el restaurante de carnes no cumplió con los requisitos de COVID-19, según el comunicado. A lo largo de ese fin de semana, la ciudad recibió numerosas quejas a través de las redes sociales y de personas que pasaban por el restaurante. En la página 311 de la ciudad, hubo varios informes de poco distanciamiento social y personas que no usaban máscaras dentro del restaurante. Una persona que informó sobre el restaurante en el sitio web de la ciudad dijo que muchas personas, incluidos los empleados, no usaban máscaras el 18 de septiembre. “Muchas mesas estaban separadas por solo un metro y la gente estaba parada alrededor del área del bar sin máscaras”, escribió la persona. «Cuando llegamos, no había nadie cerca del puesto del anfitrión, pero cuando nos fuimos alrededor de las 9:00 p. M., Había entre 20 y 30 personas parados alrededor del puesto del anfitrión tomándose selfies y socializando sin máscaras». Los dueños del restaurante ahora comparecerán ante la Junta de Licencias de Boston el martes para responder por sus transgresiones. Gökçe recibió fama en Internet después de que un video de él rociando sal en un bistec se convirtiera en un meme.

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp