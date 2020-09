Este perrito fue encontrado en la Plaza de Mercado La América.

Si usted lo reconoce o sabe de sus dueños por favor llamar al: 3155118850.

Buscan a esta perrita en Caldas, ¡comparte!

¡Difunde!

