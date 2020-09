El Presidente se solidarizó con Lorenzetti y Cristina por los escraches #argentina

El presidente mostró su respaldo al juez de la Corte Suprema por el escrache que sufrió en su casa de Rafaela.

El presidente Alberto Fernández se solidarizó este lunes con el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti por el escrache que sufrió en su casa en la ciudad santafesina de Rafaela y exhortó «a la reflexión», al comparar esas expresiones de rechazo con «lo más vil del fascismo y nazismo».

«Me solidarizo con Lorenzetti, como me solidarizo con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que sufre permanentemente los escraches», dijo Fernández en Escobar al encabezar la puesta en marcha del hospital municipal «Presidente Néstor Carlos Kirchner». El Presidente aseguró que «la pandemia tuvo la virtud, al comienzo, de unir a los argentinos pero cuando esto pasó y muchos advirtieron la fuerza que teníamos con la unidad, lo que empezaron a hacer es desunirnos». «Cada vez que vean que están sembrando disputas y discordias entre nosotros, por favor, den vuelta la cara y dense cuenta de que ahí hay otros intereses», expresó el mandatario, acompañado en el acto por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof. Según cuenta la agencia Télam, Alberto Fernández manifestó que «muchas veces esos reclamos, que se hacen del modo que se hacen, no son reclamos y dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia y maltrato a la democracia». En torno a los argentinos que expresan el deseo de irse a vivir al exterior, Fernández pidió: «No se vayan, que hay un país que construir». Al respecto, Alberto Fernández agregó: «Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, nos pongamos de pie y hagamos el esfuerzo para construir un mejor país», añadió, tras resaltar que «esa mancomunión que pido que el pueblo tenga, se la pido también a la clase dirigente». Fernández estuvo acompañado también por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich; el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa; el jefe de la bancada oficialista en Diputados, Máximo Kirchner, y el intendente local, Ariel Sujarchuk. El Presidente, además, se refirió a la situación epidemiológica al remarcar su preocupación por lo que está sucediendo en las provincias, en relación al aumento de los contagios de coronavirus e insistió con que «la pandemia no se ha terminado». En este sentido, destacó el rol del Estado para asistir a las necesidades de la sociedad, y les dijo a quienes critican la cuarentena que «el Gobierno nacional puso 3.000 camas de terapia intensiva y cada provincia y cada municipio hizo un esfuerzo para tener más respiradores y camas».

Fuente: Info News