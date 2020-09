Emilio Materán: ¨Llegó el momento de pensar en Venezuela y en nuestras futuras generaciones”

Para el director general de este diario, “los políticos en general, con muy pocas excepciones, se han olvidado de nuestro país”

Patricia Iglesias

[email protected]

El Director General del diario La Voz, Emilio Materán, ofreció una entrevista para para expresar su preocupación sobre la situación actual que está viviendo Venezuela a nivel político, económico y social. En ese sentido le preguntamos:

—¿ En términos generales, ¿cómo evalúa usted la situación política actual en Venezuela?

La política en el país se está llevando muy mal, siento que los políticos en general, tanto opositores como del Gobierno Nacional, se han olvidado de Venezuela. Han olvidado que es el país que le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos. Los discursos de patriotismo son de la boca para fuera, pero cuando revisamos ambos bandos, no encontramos personas o son muy pocos quienes les preocupe la situación en la que se encuentra el país. Dan discursos patriotas, pero son discursos de muchas palabras y pocas acciones.

Estamos viviendo una situación muy difícil desde todo punto de vista, el Gobierno Nacional culpa a las sanciones, pero antes de ellas estábamos viviendo una situación similar, quizás no tan acentuada como la tenemos en este momento, pero es imposible no recordar las colas que se debían de hacer para comprar la poca comida que había, no había medicinas, no alcanzaba el dinero, en fin, se han tomado decisiones económicas muy malas que han impedido tener una Venezuela productiva. Ha sido más importante para el Gobierno tener un control de las masas a través de diferentes esquemas en la entrega de dádivas, como bonos o las llamadas bolsas Claps, y eso ha tenido un costo para el país. Para mí ni el Gobierno ni la oposición realmente se preocupan por ayudar al venezolano que está sufriendo de hambre y desesperación.

—¿Considera usted que la oposición posee herramientas para encontrar la mejoría que nuestro país necesita?

Lo que hemos visto en este momento de la oposición deja mucho que desear. Hay sectores opositores involucrados en gravísimos hechos de corrupción, con lo cual quedan muy mal parados ante la opinión pública en general. Si la oposición está vendiendo una opción distinta, una alternativa, no puede demostrarle a la gente con hechos comprobables que es más de lo mismo, pero con otro nombre o con otras caras. Aquí hace falta una oposición unida, con un programa de gobierno, que le diga a las personas hacia donde quiere ir, pero una oposición no solamente con un plan, sino con acciones que demuestren que todo lo que dice lo puede llevar a cabo de verdad.

—¿Cuál es su postura ante la discrepancia que tiene la oposición referente a la ruta que se debe tomar para buscar una solución política y económica al país?

La oposición no tiene ruta, hay posturas distintas que diferentes grupos plantean. Tanto es así, que el diputado Juan Guaidó, por ejemplo, presentó una ruta a principio de año y meses después el ex candidato presidencial Henrique Capriles plantea otra. Plantean rutas diferentes, María Corina Machado, que también está en la palestra nacional, plantea otra ruta más, muy distinta a las anteriores por cierto. En la medida en que no exista unión y un plan consensuado en todos los factores políticos de la oposición, o por lo menos los más representativos, será muy difícil que se pueda ofrecer algo que sea atractivo para el pueblo.

—Si estuviera en sus manos, ¿qué le ofrecería los venezolanos para solucionar los problemas económicos y sociales que Venezuela está atravesando?

Creo muchísimo en el sector privado, es un sector que ha sido lesionado duramente durante estos 20 años de gobierno de Chávez y Maduro. Eso es un error. Allí tienes varios países de ideología socialista que mantienen un apoyo permanente a dicho sector.

El sector privado es promotor de bienestar, empleos, salarios justos. Claro, hay también empresarios que abusan con sus ganancias desmedidas y especulan, pero no me refiero a esta clase de personas que gracias a Dios son minoría. Tampoco me refiero a los que el Gobierno les dio un contrato y ahora se hacen llamar empresarios. Los empresarios son aquellos con tradición de trabajo, que vienen de abajo. Que gerenciando correctamente con conciencia social han logrado sacar sus negocios adelante. Estos gerentes sienten su negocio, lo protegen, lo cuidan y tienen una relación muy especial con sus trabajadores, se preocupan por el bienestar de ellos.

Yo considero que el sector privado ha sido pateado y necesita apoyo, trabajar de la mano del gobierno para entre ambos lograr soluciones importantes para la patria.

Una relación de producción entre el Gobierno y el sector privado es fundamental, que permita a las empresas salir adelante, contratar más personas, incrementar los beneficios, aumentar la producción. Tenemos un

sector privado muy golpeado con la pandemia y el Gobierno no ha hecho nada por lograr su recuperación.

En fin, para concluir, lo que Venezuela necesita son políticos que piensen en el país y encuentros entre sectores que se adversan (el privado y el Gobierno Nacional), para lograr acuerdos que saquen a nuestro país adelante. Se acabo el tiempo de las excusas, llegó el momento de pensar en el país que le estamos dejando a nuestras futuras generaciones.