Habitantes de El Paraíso protestan por invasión de áreas verdes de conjunto residencial

Más de 80 habitantes del Conjunto Parque Residencial Paraíso Plaza, de la parroquia El Paraíso, protestaron este lunes 28 de septiembre, por segundo día consecutivo, con el fin de detener la invasión que están haciendo en sus áreas verdes grupos comunales que hacen vida en la Cota 905, así lo informó Evelyn Rojas a El Pitazo en la Calle.

«Con estas protestas estamos exigiendo que se respete la propiedad privada, esta irregularidad la hemos denunciado al Ministerio Público, a las autoridades que hacen vida en la parroquia El Paraíso, pero todavía no nos han dado ninguna respuesta, estamos también preocupados por nuestra seguridad», acotó Rojas.

Nancy Duarte, habitante del conjunto residencial afectado indicó que es increíble como existan personas que no entiendan que no pueden estar y menos construir ranchos en terrenos de propiedad privada, «pedimos la intervención de las autoridades, los vecinos estamos firmes, no vamos a ceder ni un centímetro de nuestras áreas verdes«.

Las vecinas consultadas indicaron que, de acuerdo a las autoridades presentes en las protestas, existe la posibilidad de una reunión con las personas que pretenden construir ranchos en la parte trasera de este conjunto residencial. Las residentes de esta parroquia caraqueña recordaron que El Paraíso sigue siendo acosado por invasiones cada vez que llegan períodos de elecciones.

“Estas personas se notan que están apoyadas tanto que han limpiado parte del terreno, pretenden quitarnos un pedazo, no quieren entender que no pueden estar en este lugar porque es propiedad privada», recalcó Duarte.

Griselda AcostaGran Caracas

