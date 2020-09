Intenso bombardeo entre Armenia y Azerbaiyán

El bombardeo entre Armenia y Azerbaiyán se descontroló el domingo 27 de septiembre y se intensifica este lunes.

Ambos gobiernos se culpan mutuamente por el conflicto armado en torno al territorio de Nagorno-Karabaj.

Tanto el gobierno armenio como el de la no reconocida República de Nagorno-Karabaj declararon el estado de guerra el domingo. Luego en varias regiones de Azerbaiyán se decretó la ley marcial.

El Ejército de Defensa de Nagorno-Karabaj derribó un avión de la Fuerza Aérea azerbaiyana, según Vagram Poghosián, portavoz del presidente de la república de Nagorno.

We will defend our history, our #homeland, identity, our future, and our present. The just & genuine resolve to protect our #motherland & nation will always prevail. pic.twitter.com/JPytwIW4An

— Armenia 🇦🇲 (@armenia) September 28, 2020