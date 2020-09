¿Karol G y y Anuel AA se separaron?

Distintos medios internacionales aseguran que la cantante Karol G habría abandonado a su novio Anuel AA, porque supuestamente el amor entre la pareja llegó a su fin.

Luego que la colombiana regresara a su país para hospedarse en la casa de sus padres, surgieron los rumores de una posible ruptura entre los intérpretes; por lo que ambos protagonizan fuertes habladurías de separación.

Todo comenzó cuando la reguetonera publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que comentó que se encuentra en la residencia de sus progenitores; la colombiana afirmó “Vine a Colombia pues no había tenido la oportunidad así que le dije a mi mamá no me aguanto. Ya yo quiero que sea navidad”.

Pero lo que realmente despertó las alarmas de una supuesta ruptura, fueron los ojos de la cantante, y es que aparentemente estaban un tanto aguados y el tono con el que habló parecía un poco quebrado, lo que podría indicar que las cosas en su vida amorosa no van del todo bien.

También, el hecho que Karol G comentara que ya quiere pasar navidad junto a su familia, podría evidenciar que estaría atravesando una crisis amorosa con el trapero, ya que la fecha navideña no la pasaría con Anuel AA.

Por otra parte, la oriunda de Medellín no publica fotografías con el puertorriqueño desde el pasado 22 de agosto, cuando celebraron dos años de noviazgo.

Además, para dato curioso, en su ultima publicación de su cuenta de instagram, la colombiana desactivo los comentarios.