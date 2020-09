No habrá impunidad en el caso Ayotzinapa: AMLO #méxico

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no habrá impunidad ni persecución política en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la conferencia de prensa matutina, afirmó que se usa como excusa el debido proceso y a la mala integración de los expedientes para liberar a los presuntos delincuentes.

Dijo que este sábado se presentó un informe a los seis años de la desaparición de los estudiantes.

“Quiero dejar claro que no hay protegidos, no hay impunidad en la investigación que se está lleva do acabo para aclarar la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. No estamos considerando proteger a nadie, sea de la organización o de la institución gubernamental de que se trate, inclusive y he sido muy claro en dar a conocer que las instituciones y lo he dicho en el caso del Ejército, en vez de debilitarse si aclara cómo actuaron y si cometieron delitos que sean investigados de conformidad con la ley”, aseveró.

Cuestionó que una supuesta protección al Ejército se ocultaron los hechos y se fabricó la llamada “Verdad Histórica”.

“No hay impunidad para nadie siempre y cuando se demuestre que son responsables, porque no haremos juicios sumarios y no habrá linchamientos políticos, todo de conformidad con procedimientos legales”, indicó.

Resaltó la buena actuación de la Fiscalía General de la República y la actitud firme y contundente de su titular Alejandro Gertz Manero “que no se anda por las ramas”.

Pidió que sea ejemplo a otros servidores públicos que simulan demasiado y no van al fondo.

López Obrador aseveró que voluntad para conocer la verdad y conocer a los responsables ya que así lo ha ofrecido a los padres de los jóvenes.

“Es lo que el pueblo quiere, claridad, llamar a las cosas por su nombre, ha sido humillado, no se puede estar fingiendo, hay que decir la verdad”, dijo.

El primer mandatario aseveró que se usa como excusa el debido proceso y la mala integración de los expedientes para liberar a los implicados.

