Presos del Retén de Cabimas le protestaron a la GNB por “no dejar pasar agua y comida”

A la sala de redacción de 800Noticias llegó un video de la situación de los privados de libertad en el Retén de Cabimas (Zulia). En el video que muestra a mas de 80 reos, una persona narra que funcionarios de la Guardia Nacional, al parecer no permiten el ingreso de comida, enceres, y agua.

“La Guardia Nacional no están dejando pasar nada, no dejan pasar agua ni comida (…), hay personas enfermas que el día de hoy no han tomado ni agua. Nos están violando los principios básicos y elementales”, describe la persona.

También se detalla la fecha “hoy lunes 28 de septiembre…”, comienza el video. No es la primera vez que en este recinto de arresto preventivo se presenta una situación como esta.

Los privados de libertad claman para que se les permita la entrada de agua, al menos para calmar la sed.

800 Noticias