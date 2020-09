Si quieres hacer una torta por primera vez, la torta básica o torta clásica de vainilla es tu mejor opción. Esta receta es ideal para principiantes, además de que se puede decorar o modificar al gusto con distintos sabores. La torta clásica es una torta casera y fácil de preparar, ideal para servir sola, como postre o merienda.

Ingredientes:

500 gramos de mantequilla

1 kilogramo de azúcar

1 kilogramo de harina preparada

8 unidades de huevos

1 litro de leche

1 cucharadita de vainilla

1 cucharadita de ron o whisky

1 taza de ralladura de limón

PASOS:

Muy bien, ¡comenzamos! El primer paso para saber cómo hacer una torta casera es comenzar con la mantequilla y el azúcar. Mezcla ambas y bátelas hasta conseguir una crema color blanquecino.

La forma correcta de mezclar estos ingredientes es con la mantequilla blanda, para obtenerla debes sacar la mantequilla de la nevera al menos una media hora antes de la preparación para asegurar que esté a temperatura ambiente.

Truco: Mientras comienzas la receta, puedes ir encendiendo el horno para que, al momento de introducir la mezcla de tu ponqué de vainilla, este ya esté precalentado. Puedes precalentar a 150º C y así te asegurarás de que tu bizcocho casero se horneará uniformemente..

A continuación, incorpora poco a poco el resto de los ingredientes para la torta. Primero, añade los huevos y mezcla. Luego, agrega la harina y vuelve a mezclar. Por último, integra la leche hasta obtener una mezcla homogénea.

Finalmente, agrega los toques de vainilla, ron o whisky y la ralladura de limón. Si prefieres no usar licor, no hay problema. Puedes descartarlo de la mayoría de las recetas de tortas fáciles.

El sabor predominante de esta torta casera debe ser la vainilla, pero puedes modificarlo al gusto por cualquier otra esencia. La ralladura de naranja también le queda muy bien a este bizcocho esponjoso.Truco: Puedes sustituir la leche por jugo concentrado de frutas. Recuerda mezclar lentamente los ingredientes para que al hornear tu torta básica, esta suba y quede esponjosa.

Ahora, en un molde previamente untado de mantequilla, coloca la mezcla y llévala al horno durante 40 minutos, a 180 ºC.

También puedes usar un molde de silicona o el típico molde para queques que es de forma rectangular.

Truco: Para saber si ya está lista puedes pinchar el centro de la torta de vainilla con un palillo hasta que salga sin restos.

Para terminar la torta clásica de vainilla solo te queda sacarla del horno y esperar a que enfríe a temperatura ambiente para desmoldarla. Este bizcocho casero podrás disfrutarlo así solo, sin más. Si te animas con la repostería, puedes decorarlo espolvoreando el tope con azúcar glass, hacer un relleno con frosting de chocolate o darle un motivo especial con fondant de azúcar.Cómo hacer una torta casera deliciosa

Muy bien, ya sabes cómo preparar una torta de vainilla, pero ¿cómo haces para que te quede realmente deliciosa? Son muchas las claves para lograr una verdadera torta de vainilla esponjosa, pero tampoco es tan complicado. Si sigues las recetas al pie de la letra y tienes cuidado con ciertos errores de principiantes, ¡no hay forma de que salga mal!

Pocas recetas de postres caseros son tan sencillas como una torta fácil. Sin embargo, mantente atento para que no cometas estos errores que pueden empeorar el sabor, la suavidad y la humedad de tu ponqué de vainilla.

No precalentar el horno

No tamizar la harina, así como el polvo de hornear si se usa, antes de mezclarlos con el resto de los ingredientes.

No trabajar con los ingredientes a temperatura ambiente.

No mezclar los huevos adecuada y completamente.

No usar un tamaño de molde adecuado para la cantidad de mezcla. Si la masa es para una torta de 1 kilo, el molde también debe serlo.

Si cuidas todos los aspectos claves de la preparación de las tortas, entonces no tendrás problema dominando la técnica en poco tiempo. ¿Quieres conocer más secretos sobre la elaboración de tortas caseras y postres con tortas? No te puedes perder nuestro artículo “Por qué me queda el bizcocho crudo por dentro”, donde conversamos acerca de todos los aspectos que definen el éxito o el fracaso de una torta esponjosa y deliciosa.

