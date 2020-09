Aprende cómo disimular las Canas En La Barba con estas sencillas técnicas

Con estas sencillas técnicas podrás disimular las canas en la barba y verte más joven ¡En poco tiempo!

Y es que la barba puede ser un rasgo característico de muchos hombres, pero cuando empiezan a salir esas molestas canas, puedes verte mucho más viejo de lo que realmente eres.



Pero tranquilo, con estas tres técnicas que te presentamos a continuación, podrás disimular las canas en la barba y lucir ¡Hasta 10 años más joven!

Corta las canas

Si tienes una barba bastante abundante, puedes tomarte el tiempo de cortar las canas ¡Eso sí, con cuidado de no dejar calvos! También, si eres de los más pacientes, puedes sacarlas con un pinza fina.

Baño de color con cepillo de dientes

En las tiendas de cosmética, venden baños de color, compra uno del color de tu barba. Pero no lo vas a aplicar completo, porque si no se darán cuenta de que la teñiste. Toma un pequeño cepillo, puede ser uno de dientes que ya no uses, y aplica. La idea es que queden algunas canitas por allí ¡Te verás mucho más natural!

Tapa canas en spray

Se trata de un producto 100% diseñado para los hombres. Es un spray que tapa temporalmente las canas de tu barba y se cae con el lavado. Lo bueno de esta solución es que es temporal, y no permanente como los tintes de barba, así que puedes ver cómo te sientes con el cambio y si no te gusta ¡No ha pasado nada!

Soluciones en spray: son lociones que cubren las canas de la barba hasta que la laves. Se aplica de forma sencilla, no mancha y seca enseguida. Una solución temporal para cubrir las zonas grises de la barba de forma natural y sin utilizar tintes permanentes.

