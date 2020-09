CICPC desarticuló banda que montaba falsas alcabalas en el oriente de Venezuela

View this post on Instagram

SEGUIMOS DESMANTELANDO BANDAS DELICTIVAS Funcionarios del Eje de Investigación Contra el Robo Y Hurto de Vehículos en el estado #Tachira realizaron la aprehensión de: José Evelio Ibarra Gomez (27), William José Lizcano Alvarado (36), Pablo Enrique Chaparro Jacome (31), Yoffy Argemiro Medivelso García (27), Renso José Pita Quintero (36) y Yorley Del Carmen Chacón Perez (31) quienes se dedicaban al robo de motocicletas en la entidad andina. Dichos delincuentes solicitaban el servicio de moto taxi para trasladarse hacia la troncal 5 vía el llano, donde una vez en los sitios estratégicos determinados por los mismos, sometían a las victimas haciendo uso de un arma blanca, así mismo en compañía de otros secuaces quienes esperaban en los lugares portando armas de fuego, ocasionándole heridas en varias partes del cuerpo para finalmente despojarlo de los vehículos clase motocicleta. Se incautaron las siguientes evidencias de interés criminalistico: 📍Un vehículo, clase motocicleta, marca keeway, modelo horse, color azul, placa aa9e94p, tipo paseo, uso particular, año 2012, serial de carrocería 812k3ac18cm049772.- 📍Un vehículo, clase motocicleta, marca keeway, modelo tx, color azul, sin placas, tipo paseo, uso particular, año 2011, serial de carrocería 812mk1m61bm007965 📍Un vehículo, clase motocicleta marca suzuki, modelo en125, color negro placa ah4m19a, tipo paseo, uso particular, año 2013, serial de carrocería 81adm5b11cm002358.- 📍 Un vehículo, clase motocicleta sin marca ni modelo aparente, serial de carrocería 812mp1m528m001772, sin motor. 📍Un vehículo, clase motocicleta marca keeway, modelo tx color negro placa an9m48a, tipo paseo, uso particular, año 2014, serial de carrocería 8122k1m21dm025292.- 📍Un vehículo, clase motocicleta marca keeway modelo horse ii, color azul placa aa0277i, tipo paseo, uso particular, año 2014, serial de carrocería 8123p1k16dm011047.- 📍 Un motor para motocicleta, serial kw164fml0408254 Seremos implacables contra la delincuencia. #Cicpc #PorTuSeguridad #Seguridad #DouglasRico #Venezuela #PoliciaCientifica #Policia #Criminalistica #paz #instagram #atención #información #Urgente #UltimaHora #Noticia #Tachira