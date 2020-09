CICPC detiene a dos personas por contrabando de combustible en Nueva Esparta

View this post on Instagram

Repost by @cicpcpuntadepiedra ——— Por contrabando de combustible son detenidos dos ciudadanos en Nueva Esparta Sabuesos de la Delegación Municipal Punta de Piedras, detuvieron a Juana Bautista Villarroel (50) y Andrés José Campos Villarroel (33), en el Sector las Mercedes, municipio Tubores, estado Nueva Esparta. Los detenidos mediante habilidad y destreza modificaron el sistema de combustible de una unidad de transporte público, para así lograr sustraer el líquido y posteriormente comercializarlo en divisas. Durante su captura se les incautó más de 1.100 litros de gasoil, envasados en seis tambores para capacidad de 200 litros cada uno. Por lo que fueron puestos a la orden del Ministerio Público del estado Nueva Esparta.