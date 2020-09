Documental sobre caminantes venezolanos llega a NatGeo Mundo

View this post on Instagram

Cumplo con el placer de informarles que “CAMINANTES” es parte de @natgeo. ESTRENO: 5 de octubre por Natgeomundo a las 9 PM hora MIAMI. [Solo para USA🇺🇸]. He soñado con este momento por MUCHO tiempo y la emoción es enorme ¡señores, estamos en @natgeomundo ! Triunfo para los caminantes, triunfo para Venezuela, triunfo para la comedia y triunfo para todos. Aquí se camino y esta es la prueba. Gracias a @alain.g.regla por tener la idea y convencerme de hacerla. A @ximenaotero por nunca dudar de este proyecto. A la guapa @sillybaquero que caminó y produjo el documental como una capitana. A los CAMINANTES que me dejaron viajar con ellos, los amo. A @cesarkensen y @lucas_bm, el capo de la edición y monstruo de animación. A NewscomTV por ponerle todo el empeño que le pusieron y por supuesto a Marcela quien ha sudado la camiseta por este triunfo, gracias enormes querida. A Dios le pido “Dame la paz y por favor, no me quites la guerra”. Hasta que sea asombroso. Y que la leyenda sea eterna. 🎖🌞 #SomosCaminantes #CelebraconNatgeomundo