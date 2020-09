EE.UU. ofrece 10 millones de dólares por la captura del exjefe de inteligencia de Venezuela, Pedro Luis Martín Olivares (Detalles)

Hoy, el Departamento de Estado de los Estados Unidos anuncia recompensas de hasta $ 10 millones por información que conduzca al arresto y / o condena del ciudadano venezolano Pedro Luis Martín-Olivares y hasta $ 5 millones cada uno por información que conduzca al arresto y / o condena de venezolanos. los nacionales Rodolfo McTurk-Mora y Jesús Alfredo Itriago.

Por State.Gov

Los tres son ex funcionarios públicos venezolanos y actuales prófugos de la justicia. Martín-Olivares, exjefe de Inteligencia Económica de Venezuela, fue procesado el 24 de abril de 2015 en el Distrito Sur de Florida (SDFL) por: distribución de una sustancia controlada, sabiendo que dicha sustancia controlada sería importada ilegalmente a Estados Unidos, en violación del Código 21 de los Estados Unidos, Sección 959 (a) (2); posesión con la intención de distribuir una sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en los Estados Unidos, en violación del Código 21 de los Estados Unidos, Sección 959 (b) (2); y conspiración para importar una sustancia controlada, en violación del Código 21 de los EE. UU., Sección 963.

McTurk-Mora, exjefe de Interpol en Venezuela, fue acusado en la SDFL el 19 de diciembre de 2013 de: conspiración para importar cocaína, importación de cocaína a los Estados Unidos, posesión con intención de distribuir cocaína y corrupción e impedimento a un funcionario. procedimiento en violación de 21 US Code 959 (a) (2), 21 US Code 959 (b) (1) (B), 21 US Code 963, y 18 US Code 1512 (k)

Itriago, el exjefe venezolano de Antinarcóticos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminálisticas (CICPC), fue acusado en la SDFL el 31 de enero de 2013 de conspiración para distribuir una sustancia controlada en el Anexo II, sabiendo que dicha sustancia controlada sería importado ilegalmente a los Estados Unidos, en violación del Código de los Estados Unidos 21, Sección 959 (a) (2) y del Código de los Estados Unidos 21, Sección 963. De conformidad con el Título 21, Código de los Estados Unidos, Sección 960 (b) (1) (B ), se alega además que esta violación involucró cinco kilogramos o más de una mezcla y sustancia que contenía una cantidad detectable de cocaína.

Estas ofertas de recompensas se realizan en el marco del Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) del Departamento de Estado. Junto con el Programa de recompensas contra la delincuencia organizada transnacional, más de 75 delincuentes han comparecido ante la justicia desde que estos programas comenzaron en 1986. El Departamento de Estado ha pagado más de 130 millones de dólares en recompensas por información que conduzca a esas detenciones.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley administra estos programas de recompensas en estrecha coordinación con la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas / Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE / HSI) de EE. UU. agencias. Estas acciones demuestran el compromiso del Departamento de Estado de apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley y todo un enfoque gubernamental para combatir el crimen organizado transnacional y apoyar al pueblo venezolano para restaurar su democracia.

Si tiene información y se encuentra fuera de los Estados Unidos, comuníquese con la oficina de EE. UU. Más cercana. Embajada o Consulado. Si se encuentra en los Estados Unidos, comuníquese con la oficina local de la DEA en su ciudad. Los funcionarios y empleados gubernamentales no son elegibles para recibir recompensas.