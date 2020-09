Karol G confirmó su separación de Anuel AA

Hace un tiempo que se viene hablando sobre la crisis que estarían atravesando Karol G y Anuel AA. La cosa entre ambos no venía del todo bien y terminó de colapsar.

Si bien ninguno de los dos se refirió al tema, la cantante colombiana fue quien estuvo escribiendo algunos mensajes que dieron a entender que la cosa no daba para más.

Una de las tantas señales fue el hecho de que Anuel AA ignorara el éxito de Karol G, mientras ella se desbordaba de felicidad.

Lejos de ponerse mal, Karol escribió: “Tu dudando de ti mismo y otros asustados por tu potencial”. ¿Acaso Anuel está celoso del éxito de Karol y ella lo ha notado?

Mientras los rumores se potencian, ella dejó la casa que compartían y viajó a Colombia para reencontrase con su familia.

¿Será el fin de esta dupla?

Los rumores de una posible separación entre Karol G y Anuel AA crecen como la espuma, luego de que la reggaetonera se regresará a Colombia sola.

En redes sociales comenzó a circular una información en la que aseguran que supuestamente la cantante Karol G se habría salido de la casa que compartía con el reguetonero Anuel AA en Miami para regresar a la de sus padres en busca de consuelo.

Y es que hace poco, la “bebecita” publicó un video en sus instagram stories explicando que se encontraba en Colombia “visitando” a sus padres, lo que llamó la atención es que los ojos llorosos y un tanto inflamados, además de que adelanto la navidad, lo que podría ser un indicativo de las cosas no están del todo bien.

«Vine a Colombia pues no había tenido la oportunidad así que le dije a mi mamá no me aguanto ya yo quiero que sea navidad», dijo mientras mostraba un árbol de navidad.