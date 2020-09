Kim Kardashian compartió la foto más vergonzosa de sus hermanas

La socialité Kim Kardashian hace unos días compartió una de las fotografías tal vez más vergonzosas tanto de ella como de sus hermanas en donde lucen muy diferentes, sobre todo Kylie y Khloé, quienes han cambiado su aspecto a través de los años con intervenciones quirúrgicas.

Esta fotografía fue compartida hace dos días y al parecer a ninguna de las hermanas de Kim Kardashian no les gustó para nada que su hermana compartiera una fotografía de su pasado.

“No reconozco a una sola persona ahí”, escribió Kim Kardashian en la publicación.

Sin embargo esto no parece importarle a Kim, quien decidió abrir el baúl de los recuerdos y compartir una fotografía por medio de su cuenta oficial de Instagram dejando a sus más de 189 millones de seguidores impresionados con el gran cambio que han experimentado año con año y aunque no les pareció la idea a la menor de las Jenner fue a la que menos le gusta dicha fotografía.

En aquella fotografía aparecen Kylie, Kendall y Khloé en el restaurante Benihana, un lugar especializado en comida japonesa que fue fundado por Hiroaki Aoki, en la foto aparecen muy felices posando para la cámara, sin embargo, su apariencia es completamente diferente.

Pero quien no dudo en reaccionar a la publicación fue Kylie Jenner quien en ese entonces era tan solo una adolescente sin los labios que tanto la caracterizan en la actualidad.

“Borra esto inmediatamente”, escribió Kylie en la publicación de Kim. Para desgracia de Kylie su petición no fue escuchada y la fotografía sigue disponible en la cuenta oficial de Instagram.

Como era de esperarse la publicación rápidamente llamo la atención de sus millones de seguidores y hasta el día de hoy cuenta con más de 3 millones de me gusta y miles de comentarios por parte de los usuarios quienes compartieron sus opiniones al respecto.

“Lol Kim sabe que está equivocada. Ella es la única que se ve bien”, “KIMBERLY SIEMPRE HA ESTADO EN SU BOLSO”, “No reconozco a una sola persona ahí”, fueron algunos de los comentarios en la publicación.

Recientemente las socialités conmocionaron al mundo entero luego de haber anunciado que su programa de televisión “Keeping Up With The Kardashians” llegaba a su fin después de muchos años.

Fue a través de una extensa publicación en su cuenta oficial de Instagram que Kardashian West dijo que la temporada 20, la última temporada, se emitirá a principios de 2021, siendo esta la última que se realizará.

LA FOTO: