La sexy doctora que no consigue trabajo tras participar en el Miss BumBum World (Imágenes)

Una doctora brasileña que compitió en Miss BumBum World afirmó que no puede encontrar un trabajo después de dejarlo todo en la competencia por el premio más grande.

La modelo y médica Rayane Laura Souza se ha sincerado sobre no poder encontrar un trabajo en el hospital, después de su entrada en el concurso de belleza.

Miss BumBum World ve a mujeres compitiendo en tanga y lencería provocativa mientras luchan por ganar la corona del mejor trasero del mundo.

La rubia impresionante, Rayane, de 26 años, era una de las favoritas para ganar la competencia el año pasado, pero perdió ante la campeona Suzy Cortez , reseña Daily Star

Para competir, Rayane tuvo que dejar temporalmente su trabajo como doctora. Su familia todavía está en contra de su elección. La doctora con grandes curvas ahora afirma que le resulta difícil volver a su carrera médica.

Rayane dijo: “El hecho de ser mujer y hermosa siempre tiene prejuicios. Me encanta mostrar mi sensualidad en mi red social, pero eso no quiere decir que no sea una gran profesional dentro del hospital. Siempre habrá prejuicios, puedo ser un buen médico y ser sensual, no veo ningún problema en eso”.

Un año después de participar en la competencia Big Bum, Rayane todavía no ha practicado la medicina. Ella dijo: “Ya me gradué y siempre me quedarán el diploma. Ya tengo mi especialización para el futuro”.

LAS IMÁGENES: