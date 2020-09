🤗Messi manda mensaje de unión en el Barcelona -😲JC Chávez explotó contra manager de Cázarez -👊Ochoa y ‘Piojo’ en pleito

Lo que pasó ayer 🤝 1. Leo Messi rompió el silencio y envió un mensaje de unión en el Barcelona Leo Messi rompió el silencio y otorgó una entrevista al Diario Sport, que se publicará completa en la edición física y digital del diario el miércoles 30 de septiembre y en la que presumiblemente el argentino hace un llamado de paz para superar la profunda crisis institucional del equipo👌 Dato: El abogado que envió el famoso burofax, no trabajará más con Leo Messi😧 🤬 2. Julio César Chávez defendió a su hijo y reaccionó violentamente Mientras peleaba su hijo, Julio César Chávez protagonizó otro combate, una verbal debajo del ring que, afortunadamente, no pasó a mayores y terminó muy rápido🤨 Dato: Julio César Chávez Jr aseguró que el réferi me dijo que iban a descalificar a Mario Cázares 🧐 😵 3. Miguel Herrera y Memo Ochoa se habrían peleado en los vestidores tras la lesión Guillermo Ochoa se lesionó en el calentamiento previo al juego entre Cruz Azul y América lo que molestó a Miguel Herrera y habría provocado una fuerte discusión entre el entrenador y el arquero😨 Dato: “Tata” Martino le responde al “Piojo” Herrera tras culparlo de la lesión de Memo Ochoa🤔 🚑 4. Neymar podría quedar fuera hasta 2021 Neymar sufre una contractura en la pantorrilla derecha y se sospecha que en el peor escenario no regrese a las canchas hasta el 2021🚧 Dato: Neymar sufre una contractura en la pantorrilla derecha y será evaluado de nuevo el jueves pero se especula que la lesión sería grave🚨 😬 5. Argentina se aferra a “Chaquito” Giménez y amenaza con seguirlo buscando para robárselo al Tri El atacante ya fue llamado por Gerardo Martino a la Selección mayor y podría hacer su debut en el amistoso ante Guatemala del 30 de septiembre, por lo que todo parecía resuelto y “Santi” se declaró más mexicano que argentino, sin embargo, en el país sudamericano no piensan quedarse de brazos cruzados⚽ Dato: El director técnico de la Albiceleste Sub-20, Fernando Batista, dio una entrevista para ESPN en la que dijo que han tenido acercamientos con el “Chaco” Giménez, aunque se paró todo por la pandemia 📲 🙌 6. El Tri está de regreso: horario y dónde ver el México vs. Guatemala en Estados Unidos La Selección Mexicana por fin volverá a la actividad luego de que la pandemia de coronavirus pausó por varios meses el fútbol mundial y este miércoles el equipo de Gerardo Martino tendrá su primer partido del 2020 cuando enfrente a Guatemala📺 Dato: ¿Podrá Guatemala dar el Aztecazo?🤔 🤫 7. Es de pena ajena”: Entrenador de Saúl Álvarez responde a Mario Cázares Tras vencer a Julio César Chávez Jr., Mario Cázares lanzó un reto a Saúl Álvarez, diciendo “Canelo es el siguiente, ya lo dejé llorando una vez y ahora lo voy a dejar dormido en el ring”,😶 a lo que el equipo del pelirrojo ya respondió Dato: De esta forma, el equipo del multicampeón le restó importancia al desafío y con los emojis de risa🤣 dejó en claro que no habrá tal pelea