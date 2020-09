Columna Alfredo Millán #30S/ La muerte los Limpia de Pecados/ Morel David Bajado/Más Encuestas

Cosas de la Historia, sabía Usted, amigo lector que existen infinidades de Iglesias y todas ellas apuntan a la creencia de un solo Dios, por eso son Monoteistas, y una de lasque me llamó la atención es la Iglesia CAPTA, para que vean es una Iglesia Cristiana y es la más grande de Egipto, ésta Iglesia se dio el tupé de perdonar a Poncio Pilatos, ”el que se lavó las manos” quien por cierto terminó suicidándose, para mi lo mató su conciencia, por haberse lavado las manos y no haber sido capaz de absolver aquel hombre inocente, por temor al alzamiento de los Judios en Jerusalem y ¿saben Ustedes cuales fueron los delitos por los que se le condenó, Blasfemia y Agitador?, ese delito en Venezuela se paga con tres meses de prisión, y el de agitador al que lo han cambiado por el de Determinador o una especie de Incitador al delito, fue uno de los que se acusó a Leopoldo López, este si es más grave, pero que también goza de libertad, y sin éste (Leopoldo) haberle dado ordenes a nadie a que quemaran un edificio, eso es para que vean, como después de dos mil años, vuelven a revivir cosas extinguidas**La muerte de la Bicha, que en su época acosó a más de uno, fustigó a mucha gente, su muerte como todo en la vida, lo cura y lo termina elevando como una persona buena, bondadosa, la historia está llena de ellos, Fidel Castro, fue uno de los tantos que fusiló gente, mató a más de un compañero que le podía hacer sombra, se dice que hasta el Ché Guevara, pero que sin embargo hoy fue un alma buena,y vivió más de 90 años, otro fue Milosevic expresidente de Serbia, juzgado por crímenes de Guerra, también se suicidó; otro, Judas, este para que vean, era un guerrillero al que Jesús trajo hacia su equipo, para ayudarlo y redimirlo, pero que el tipo lo que quería era guerrear, pero como Jesús era un pacificador y no le gustaba la violencia, se desencantó y terminó vendiéndolo, terminando después en el suicidio, ese es el pago de la Conciencia, lo que denota varios factores esenciales en la experiencia moral, el término hace referencia al sentido inherente de lo bueno y lo malo, por eso se habla de conciencia moral, esa que tiene el ser humano que determina que sus actos sean susceptibles de recibir una calificación moral, que no es lo que diga la gente en la calle, sino que te martillea tu cerebro constantemente, te atormenta y te vuelve loco, por eso llegan al suicidio, por cierto que en una oportunidad conversando con el Psiquiatra , Alexis Navarro, (QEPD)le preguntaba si la persona que llegaba a esa determinación, era un Valiente o Un Cobarde, ¿Usted. Amigo lector que dice?, le dejo esa pregunta en el aire para que la discuta con sus amigos, en varias oportunidades lo hacía en mi cátedra de Derecho Penal y nunca obtuve una respuesta sólida, todas eran divididas, algunos decían que era una persona valiente, porque hay que ver lo que es echarse una soga al cuello y otros decían que era un Cobarde, por no tener el valor de enfrentar a la vida** Y pasando al tema preferido de los Margariteños, La Politica, Por Ahora, me siguen llegando encuestas, las que me dicen que es seguro que el Ing Oscar David (AD) con su fórmula de Luisito Villarroel (COPEI) salen como Diputados y ven igual a Checame Millán del PSUV, y yo me hago la siguiente pregunta, si Checame es capaz de repetir la votación pasada de Cuarenta Mil Votos, estos mismo votos servirán para nutrir a toda la base de esa Organización, porque cuando se vota por un candidato aunque este sea Nominal, se nutre la lista y ello favorece a Dante Rivas, sino es así que me corrijan** Otro que no ha descansado y sigue visitando con su Tapa Boca hasta las Orejas es Morel Rodriguez, no ha dejado la costumbre de visitar a la madrugada a la gente en los pueblos, por lo menos llega hasta las puertas de sus casas, les deja cualquier cosa y se va, por eso la gente está usando un viejo eslogan “Me quedo Con Morel” y otro que también está haciendo lo suyo en nombre de su papá es Morelito, poco a poco se ha ido metiendo por ciertos sectores, diciendo aquí estamos los de siempre y quien si se ha apagado un poco es Morel David, el Alcalde que salió como un motor o Dinamo, pero que últimamente ha bajado el tren de pelea, yo pienso que se debe en parte al temor que ya vivió, él estuvo recluido en cuarentena por el Coronavirus y eso vuelve a dar si la gente no se protege, de allí que las avenidas que tanto cuidaba hoy por hoy permanecen abarrotadas de monte, requieren la mano amiga, ¡hermano! No descuide su trabajo que en política hay que estar al día; otro que no descansa y le late en la cueva a los candidatos para Alcalde es el legendario Freddy Rojas, Concejal, no deja de llevarle medicinas a su gente, es un trabajador incansable, por eso es que ha repetido cinco Veces como Concejal, su territorio es impenetrable por otros; lo mismo digo de José María Fermín, por allá por la Isla de Coche, a pesar de haber sufrido un accidente que lo llevó al borde de la muerte, el tercio se levantó cual Gato de siete vidas y ya anda en su pueblo visitando, así es que Freddy Serrano debe cuidarse porque José María, Manolo y su grupo no dan tregua: Saludos igualmente en Coche al amigo Alexis Brito Abogado y fue prefecto ,y Sindico de esa Isla, es ficha de Serrano.** Me sorprendió en estos días una foto y video de un Mitin en Catia Increíble, dado por LEOCENIS GARCÍA, el candidato de PROCIUDADANOS, Como había gente allí, por cierto ayer le llegó un cargamento de Tapabocas al Coordinador Cesar Ali Fermín Villarroel en el Estado Nueva Esparta de la fórmula PROCIUDADANOS, el va como Diputado a la Lista, Cuidado pues como se les cuela Cesar , madera y patio tiene, nieto del Difunto y Gobernador Julio Villarroel, por cierto que la Asunción no teniendo candidato sino a él y a Mundo Prieto, lo deben ayudar**Le pregunté a Alfredito que si va a salir al paso y Mutatis Mutandi, no me dijo nada, mira mijo, que aquí al que no hace le hacen.

