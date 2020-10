¿Cuál será el futuro de las criptomonedas? Todo lo que se sabe hasta el momento #méxico

No es ninguna novedad afirmar que nadie esperaba a principios de este 2020 la actual caída de la economía mundial, algo que tiene en vilo tanto a las grandes potencias como a las economías de los países emergentes. Todos los planes y procesos se han visto alterados y modificados, tanto en el sector público como en lo que respecta al sector privado. En este panorama incierto, los grandes y pequeños ahorristas se vieron forzados a buscar con mayor intensidad métodos de inversión y resguardo de valor de su capital. De esta manera, muchos instrumentos financieros tuvieron que sortear este escenario de fuego.

Prueba superada para las criptomonedas

Como toda gran crisis, los escenario de volatilidad son muy acentuados y nadie puede predecir a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá. Sin embargo, si alguna certeza ha dejado esta pandemia es que la tecnología ha crecido a pasos agigantados en los últimos seis meses y eso también se ve dentro del sector financiero con el crecimiento de las criptomonedas. Portales como CriptoInversion han recibido un gran caudal de visitas en este tiempo, ya que muchas personas han visto en el sector de las monedas digitales una apuesta confiable y rendidora a largo plazo. En ese sentido, esta clase de sitios webs están pensadas tanto para los principiantes como para los expertos, buscando que todos encuentren nuevas herramientas.

En esta época de grandes cambios en la sociedad, muchos expertos coinciden en dos puntos centrales en relación a las criptomonedas. En primer lugar, para quienes aún no confiaban en su lugar dentro del escenario financiero, la forma en la que este instrumento pudo superar la crisis y el escenario de volatilidad, aumentado de gran manera su valor, ha servido como una suerte de diplomatura. Sin ir más lejos, grandes millonarios y empresas han volcado su interés en monedas como Bitcoin tanto como instrumento de ahorro como de inversión.

En segundo lugar, y ya pensando en el común de la sociedad, estos tiempos de aislamiento social sirvieron para que muchas personas se amiguen con el mundo informático y pierdan el miedo. Ante las restricciones de circulación para contrarrestar la propagación del Covid-19, las operaciones en línea crecieron lo que se estimaba para los próximos años. Algo que, sin lugar a dudas, motorizó a diferentes sectores como el comercio en línea –quizás e gran ganador de esta pandemia- como así a las criptomonedas. Incluso, se ha popularizado aún más su uso como instrumento de pago.

Sir ir más lejos, a la hora de pensar en cómo reactivar la industria del turismo, muchas empresas del sector han pensado en favorecer medios de pago alternativos, en donde las monedas digitales son las grandes estrellas. Así, con precios y facilidades especiales, se puede pensar en una de las consecuencias de este año tan atípico es el crecimiento abrupto de la tecnología en cada una de las esferas de la vida cotidiana, algo que ya podíamos percibir si pensábamos en nuestras vidas hace apenas 20 años atrás.

¿Qué pasará con las criptomonedas en el futuro?

Como ya sabemos, y aún más en este contexto, poder predecir el comportamiento de un activo financiero no es tarea sencilla. Y mucho menos cuando se trata de una criptomoneda: al tratarse de un instrumento que no está regulado por ningún estado ni organismo central, su comportamiento tiene una relativa independencia de las grandes agendas políticas y económicas, así como de los sucesos que ocurren en el día a día. Por supuesto, eso puede ser una gran ventaja que no la exime de correr riesgos.

Ahora bien, si se piensa en las proyecciones del valor del Bitcoin, el futuro parece alentador. Para citar el caso más extremo, el especialista Bobby Lee ha señalado que para el 2021 la más popular de las criptomonedas alcanzará un valor cercano a los 40.000 dólares, lo que representa un crecimiento que ronda el 300% en un año. No hay otro instrumento financiero que pueda pensarse con ese rendimiento en la actualidad, con o sin pandemia. Menos aún si se piensa en lo que sostiene el CEO de Ballet Crypto; a fines de 2019 destacaba que para el 2028 una Bitcoin llegará al medio millón de dólares.

Por supuesto, los pronósticos no son más que eso y no pueden servir para guiarnos 100% a la hora de tomar decisiones. Sí se puede hacer eso con lo ya ocurrido y el estudio del comportamiento de un instrumento en el corto plazo. Incluso en ese panorama, las criptomonedas otorgan un panorama positivo, ya sea Bitcoin como aquellas menos populares, pero con grandes rendimientos. Para más información sobre el comportamiento de las distintas monedas digitales en lo que va del 2020, puedes observar el siguiente video:

En relación a lo difícil de hacer pronósticos, existe el caos del célebre creador del Antivirus McAfee, quien aseguró que para fines del 2020 un Bitcoin valdría 100.000 dólares, algo que parece difícil de que ocurra. La predicción realizada en 2017 venía acompañada de de una apuesta extrema: si eso no ocurría, se comería su pene en vivo “en la televisión nacional”. Por supuesto que en esta nota no iremos a tal extremo, pero sí podemos vaticinar que los próximos meses serán de reafirmación y crecimiento para el sector de las criptomonedas, tanto por el impulso de los grandes inversores como de los pequeños usuarios.

Tiempo de hacer cálculos y pensar a corto plazo

En definitiva, por más cuestiones matemáticas y algorítmicas que puedan tener lugar en el mundo de las criptomonedas, su futuro no puede definirse en cifras. Mucho menos cuando los efectos de la pandemia y su cura no están del todo clarificados. Sin embargo, sí se puede advertir una tendencia a la suba que podría fortalecerse aún más si la extensión de las restricciones y la caída de las economías nacionales se mantienen al ritmo actual. Además, como sucede con cualquier otro instrumento financiero, al aumentar su uso y su demanda, se espera que crezca su valor.

Por último, si hay algo que nos enseñó este 2020 es que hacer planes a largo plazo no tiene mucho sentido en el mundo financiero. Eso no quita que podamos hacer predicciones, planes y estrategias. Pero siempre se deben pensar en las contingencias que pudieran llegar a poner todo patas para arriba. Creer que las criptomonedas serían inmunes a todo es un error, por lo que tenerle una fe desmedida puede significar un exceso de optimismo y una jugada un tanto ingenua. Al igual que solemos señalar, en la diversificación está la clave. Eso sí, una diversificación debe contemplar de manera obligatoria a las monedas digitales hoy en día si se quieren lograr éxitos.