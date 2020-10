La defensa de la hermana de Naya Rivera ante las críticas por irse a vivir con ex esposo de la actriz

Nickayla Rivera está callando los rumores de una posible relación entre ella y el ex marido de su difunta hermana Naya Rivera, Ryan Dorsey, después de mudarse a su casa para ayudarlo con su sobrino Josey Dorsey.

La modelo de 25 años, habló en defensa del ex marido de Naya y enfatizó que su principal prioridad es el niño de 5 años, Josey.

«En el momento más oscuro de mi vida, lo único que es importante son mis amigos y mi familia. Apareciendo por mi sobrino aunque yo no puedo presentarme». Publicó Nickayla en su historia de Instagram.

Nickayla dijo que «no estaba preocupada» por lo que otros pensaran por su decisión, aparentemente respondiendo a los usuarios de las redes sociales que encontraron la situación un poco extraña.

“No me preocupa cómo se ven las cosas porque nadie puede ver cada momento agonizante que todos soportamos. Lo que más importa que he aprendido es a mostrar compasión, no a juzgar a los demás, y nunca dar por sentado un momento de la vida. Espero que todos puedan hacer lo mismo». Agregó.

Hasta el momento Ryan, quien posee la custodia total del niño, no ha comentado sobre la situación.

Dorsey y Rivera estuvieron casados ​​durante dos años, pero se divorciaron en el 2016, solo un año después de que le dieran la bienvenida a Josey. Sin embargo, mantuvieron una relación amistosa mientras llevaban un sistema de crianza compartida.

Ahora Nickayla, junto con los padres de Dorsey, está ayudando a criar a Josey. Y se mudaron a un alquiler de tres habitaciones en el Valle de San Fernando, según E! News.

Recordemos que Naya murió ahogada el 8 de julio a los 33 años mientras nadaba con Josey en el Lago Pirú. El niño quien fue encontrado solo y a salvo en su bote, le dijo a los investigadores que escuchó a su madre gritar «ayuda» antes de desaparecer en el agua.

La ex estrella de ‘Glee’ fue sepultada en un funeral privado al que asistió su familia en el cementerio Forest Lawn Memorial Park en Hollywood Hills, California, el 24 de julio.