Así quedaron los grupos de la Champions League 2020-2021

Este jueves se realizó en la sede la UEFA, en Nyon-Suiza, el sorteo de fases de grupo de la Champions League temporada 2020-2021.

La carrera para destronar al Bayern de Múnich comenzó desde hoy. El próximo 20 de octubre, empezará la edición más extraña de la Liga de Campeones en el que las medidas sanitarias y provocadas por la pandemia del covid-19 tendrán un papel protagonista.

