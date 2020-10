Athalia Ponsell: ¿Se descubrirá alguna vez quien la asesinó brutalmente en su casa?

Uno de los asesinatos más brutales que continúa sin ser resuelto en Estados Unidos es el de Athalia Ponsell, quien murió el 23 de enero de 1974 en la entrada de su propia casa.

La víctima, por entonces de 56 años, fue salvajemente atacada con un machete por un hombre. Recibió nueve golpes, los que le arrancaron un dedo y la dejaron prácticamente decapitada.

En su juventud, esta mujer destacó como modelo y bailarina en New York. Además, fue anfitriona del popular programa de concursos “Winner Take All”, que se emitió entre 1946 y 1952.

Ya viviendo en Florida, centró sus intereses en la política: sin embargo, no resultó electa como senadora, aunque aún mantenía la esperanza de formar parte de la comisión en la comunidad del condado de Saint Johns.

Meses antes de su deceso, tuvo varias discusiones con uno de sus vecinos, quien terminó siendo el único sospechoso en este misterioso caso: Alan Stanford.

La escena del crimen.

Para Ponsell, era una falta grave que él no solo fuera el jefe del pueblo de Saint Johns, si no que firmara documentos como ingeniero certificado, dado que según ella no existían antecedentes de sus estudios.

Cinco veces denunció esta situación ante las autoridades, y en una de ellas también acusó que el sujeto la amenazó con quitarle la vida si seguía insistiendo en su renuncia.

Al momento del ataque, Locke McCormick, quien vivía al frente del hogar donde sucedió, vio a esta figura masculina alejándose del lugar. a los pocos instantes, le dijo a su abuela que “el señor Stanford le pegó a la señora Ponsell”.

Semanas después , específicamente el 17 de febrero, un mecánico llamado Dewey Lee notificó a la policía que había encontrado una caja en un bosque cercano. En su interior, halló el arma, un reloj, pantalones, una polera blanca y una corbata.

Todos estos objetos estaban cubiertos de sangre, y además se encontraron pelos rubios. Con esta evidencia, Stanford fue arrestado el 22 de febrero de 1974.

Ponsell y Stanford tuvieron una muy mala relación como vecinos.

Fiscalía logró comprobar que la ropa había sido comprada por la señora del acusado, y que el reloj le pertenecía en base al número de serie grabado por su joyero. Aún así, el implicado y su abogado continuaron diciendo que era inocente.

Defendiendo a Stanford, Edward Booth mencionó que al menos cinco personas lo vieron en su oficina en la fecha y hora en que falleció Ponsell. Sus padres también dijeron que las pruebas fueron plantadas para que Lee las encontrara.

“Ninguno investigó como corresponde. Los oficiales hicieron todo lo posible por condenarlo en un proceso injusto y en donde mi cliente fue desde el comienzo el autor”, reclamó durante el juicio.

3 de febrero de 1975. Más de 365 días después del fallecimiento, el veredicto del jurado lo declaró inocente, decisión que no cayó nada de bien en el sheriff Dudley Garrett.

“Voy a creer siempre que él lo hizo. Firmé todas las denuncias en su contra y estoy convencido de que es una determinación completamente errada”, declaró sobre la inocencia de Stanford. A 46 años, se mantiene la pregunta: ¿Quién mató a Athalia Ponsell?

