Capriles lo hace otra vez, anuncia que No Va participar #6D

El exgobernador del estado Miranda, Henrique Capriles le anunció al país y a sus seguidores la tarde de miércoles 30 de septiembre, el planteamiento de que se aplacen los comicios del 6 de diciembre. “Para que la elección le sirva a Venezuela, debe ser postergada, porque no hay las condiciones en este momento, hay la posibilidad, es moverla, creemos que hay que posponerla y que haya observación”, así condicionó su participación.

“Siempre con la verdad y respeto a los venezolanos”, se refirió Capriles a su nueva postura, en menos de 30 días.

“Si la elección no es reconocida, cómo vamos a tener acceso a créditos, a reconocimiento, ven la importancia”, dijo.

Agregó que “En la línea de la pandemia, la UE dijo que necesitaban de 5 a 6 meses para poder venir como observadores internacionales.

Hay unos tiempos que se van cumpliendo, hay un cronograma (…) No hay condiciones por la pandemia y por otras cosas para que se desarrolle una elección, tal como lo dice la Unión Europea” .

Seguidamente pidió que sean postergadas la elecciones “Si no posponen no hay manera. Si posponen y se consiguen las garantías hay posibilidad de una observación y una posibilidad de que le sirva las elecciones a Venezuela”.

Sobre la decisión de votar dijo que ese no es un dilema, que el detalle esta enm la lucha. “Siempre voy a estar del lado de la gente. Esa es mi razón de luchar. El dilema no es votar o no votar, es un falso dilema. El dilema si es luchar o no luchar”.

El también excandidato presidencial defendió a inicios de mes la idea de ir a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, ante las críticas de opositores de no haber condiciones para ir al proceso, Capriles siempre respondió que las condiciones se peleaban, se buscaban y una manera era participando.

Este miércoles dijo: “Siempre he estado del lado del pueblo venezolano. Para mi líder no es el que manda a la gente, es el que cuida a su gente”.

“Se necesita que al país venga observación internacional. Luego de 14 años se dignaron a firmar esta carta. Invitaron a la Unión Europea y a las Naciones Unidas (…), Destaco la Unión Europea porque sabemos el protocolo que tienen, no fue fácil, hubo que abrir caminos. Llegó la carta, 27 países conforman la UE”.

800Noticias