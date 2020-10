Cómo tratar las quemaduras solares con cáscara de sandía

La sandía, melón de agua o patilla es una planta herbácea de ciclo anual, es originaria de África, sin embargo cuenta con un alto consumo en Asia y en el resto del mundo.

Cáscara de sandía para tratar las quemaduras en la piel

Esta fruta no solo es rica en vitaminas A y C, además cuenta con un alto aporte de antioxidantes, minerales tales como el potasio, hierro y calcio ¡Pero no solo eso! Gracias a unos estudios realizados por investigadores de la Universidad de Harvard sabemos que su contenido de Licopeno reduce el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer.

Además que esta refrescante fruta te ofrece un gran aporte de agua por ello es un excelente diurético, ayuda a mejorar la circulación, te aporta vitamina B6 que sintetiza de manera correcta la dopamina y el magnesio durante el día brindándote más energía.

El melón de agua también cuenta con resultados increíbles cuando hablamos del cuidado de la piel, por su alto aporte de vitamina A y C, estas cuidan tu rostro de arrugas y en combinación con los antioxidantes reduce los daños causados por los radicales libres.

Aunado a esto, las propiedades medicinales de la sandía alivian de manera eficaz las quemaduras causadas por el sol, hidratando profundamente la piel dañada, ayudando a la regeneración celular y reduciendo la inflamación.

Cáscara de sandía

¿Cómo aplicarlo?

Una vez que tengas el área afectada limpia y libre de residuos, frota la cáscara de la sandía, que no es otra que la parte blanca que queda luego que comes su pulpa, por toda la zona enrojecida y después deja la corteza encima de la piel por unos 15 minutos.

Pasado este tiempo, retira y limpia el área con agua fría, repite este procedimiento dos veces al día durante 3 días o hasta que la quemadura haya sanado.

MUI