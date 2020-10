CON ESTA CARTA AL CNE PARTIDO DE CAPRILES RETIRA A TODOS SUS «POSTULADOS»

El excandidato presidencial Henrique Capriles decidió retirar las postulaciones que hizo la organización electoral que comanda, La Fuerza del Cambio, al no lograr que se pospusiera el proceso convocado para el 6 de diciembre.

A través de un comunicado que iba dirigido a la presidenta del Consejo Nacional Electoral Indira Alfonzo, la junta directiva nacional del partido, anunció el retiro formal de sus postulaciones y solicitó también excluir de todos los instrumentos de votación, tanto los manuales como electrónicos, los símbolos y colores de la tolda.

De cara a esa decisión, el dirigente opositor se dirigió a los venezolanos y señaló que para que el país pueda usar el voto como verdadera arma democrática es necesario que los comicios sean observados por actores internacionales, incluyendo la Unión Europea, que auditen el proceso desde el principio. Indicó además que las votaciones que se celebrasen debían tener la transparencia que demandan los estándares internacionales.

«Creemos que esta elección tiene que ser postergada, exigimos que sea postergada para que la elección le sirva a Venezuela. Queremos que la gente pueda ejercer sus derechos, pero no hay las condiciones», sentenció.

De igual manera, Capriles expresó que debía crearse un plan para reconstruir al país que contemplase acciones de aquí a 40 años, y en el que la gobernabilidad fuera la bandera principal. Agregó que no buscaba un cargo o curul extra en el Parlamento, sino una solución al problema de los ciudadanos, quienes aseguró han sido el mejor ejemplo de lucha activa.

«Yo siempre voy a estar del lado de la gente, esa es mi razón de lucha, y ahí es donde les dejo la palabra final. No es votar o no votar, ese es un falso dilema. El dilema es luchar y no luchar, y esta semana nos han dado ejemplo los venezolanos de lucha legítima, porque tiene derecho a tener agua gas y electricidad», señaló el político en referencia a las protestas que se han registrado en los últimos días del mes de septiembre.

La Unión Europea emitió este 30 de septiembre un comunicado en el que reiteró que las condiciones electorales actuales en Venezuela no permiten que se desarrolle un proceso participativo justo y transparente el próximo 6 de diciembre. Esto, luego de que la semana del 22 del mes en curso, dos representantes de este organismo, siguiendo órdenes de Borrell, viajaran al país, para negociar con la administración de Nicolás Maduro la postergación de los comicios,

«Se discutió la posibilidad de posponer las elecciones legislativas para abrir un espacio de diálogo y cambiar esas condiciones. Sin un aplazamiento y una mejora de las condiciones democráticas y electorales, la UE no puede plantearse el envío de una misión de observación electoral», rezaba el documento.