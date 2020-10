Educadores en Sucre protestarán por bajos salarios el #5Oct

Carúpano.- Educadores en el estado Sucre protestarán por bajos salarios, según informó a El Pitazo, el presidente del Colegio de Profesores seccional 18, Mario Bellorín, quien indicó que el derecho a pedir mejores sueldos es para todos los trabajadores y están llamando a unirse a los sectores salud y universitario.

“Queremos que nos acompañen este próximo lunes, 5 de octubre, donde estaremos protestando pacíficamente e informando a los asistentes sobre una documentación que se introdujo en el Ministerio del Trabajo. El magisterio venezolano esta unido de forma completa”, destacó.

Bellorín explicó que a través de la lucha del magisterio se logró que el Ministerio de Educación desistiera de las clases semipresenciales. “Ahora no es obligatorio asistir a los planteles educativos. No entendemos cómo existen docentes y obreros laborando cuando hay un decreto de inamovilidad laborar y otro de quédate en casa”.

En total, en Carúpano–Paria hay 9.000 educadores afectados por los bajos ingresos que reciben y deben realizar labores de trabajo extras para poder cubrir las necesidades básicas que tienen en sus hogares.

“Los docentes no tienen ni herramientas tecnológicas para poder acceder a dar clases y aclaramos que no estamos negados a brindar educación sino que no existen las condiciones y estamos de brazos caídos «, puntualizó el gremialista.

Los educadores en Cumaná también acordaron reclamar sus derechos en la plaza del Estudiantes. El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros Seccional Sucre–Cumaná, William Figueroa, aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro está obligando a los docentes a regresar a las aulas de clases ese mismo día..

“No tenemos computadoras ni teléfonos para dar clases online. Un docente para trasladarse a Santa Fe debe pagar diariamente en pasaje 1.000.0000 de bolívares”, detalló.

La concentración se tiene previsto se cumpla el lunes 5 de octubre, a partir de las 9:00 am en todo el país. El magisterio dejó claro que la protesta sindical no está involucrada con situaciones políticas.

Yesenia GarciaOriente

