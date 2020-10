el entrenador de beisbol detenido por la Operación Gedeón

Caracas.- 5 meses han pasado desde que los familiares de Gerardo José Coticchia Guerra, un entrenador de béisbol del pueblo Santa Ana de Morón, ubicado en el estado Carabobo, lo vieron por última vez. El pasado 20 de abril, el joven de 29 años, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando se hospedaba en el Hotel La Cascada, en Los Teques, por presuntamente estar implicado en la Operación Gedeón.

La madrugada del domingo, 3 de mayo, Venezuela amaneció con la noticia de que un grupo de hombres había intentado ingresar al país por las costas de Vargas, para darle un golpe a Nicolás Maduro, pero la iniciativa terminó con 6 asesinados y una veintena de detenidos. Entre ellos, se cuenta el entrenador José Coticchia a quien lo vincularon con el intento de sublevación y robo de armas ocurrido en el Destacamento 441 de la Guardia Nacional (GN) en Puerta Morocha en Los Teques, el 20 de abril, 13 días antes de los hechos de Macuto.

La madre de Coticchia, Betty García, niega cualquier nexo entre su hijo y el intento de golpe a Nicolás Maduro. Explicó que su hijo viajó de Carabobo al estado Mirando por ser entrenador deportivo y tener dos academias de béisbol en Morón: los Sanjuaneros Sport y Coticche basebal. «Mi hijo viajó a ver unos prospectos (jugadores) para su equipo. Él no cargaba armamento ni nada. Él estaba dormido en la habitación del hotel. Él fue acompañado de otro entrenador, quien también tiene una academia, pero en Puerto Cabello», dijo.

Por los hechos de Puerta Morocha, además del entrenador Cottichia, fueron detenidos el capitán Dimas Omar Murillo (comandante de la Primera Compañía del Destacamento 441 y quien habría liderado el intento de insubordinación para tomar el control de las armas de los comandos militares en Altos Mirandinos), Ronnie Adelso Olivares, Richard Rafael Alemán, y Junior José Ojeda.

«Cuando mi nuera y yo nos enteramos que se habían llevado Gerardo nos robaron el aire. Pasaban los días y los días y no sabíamos nada de él. Después de indagar e indagar nos dijeron que estaba en la sede del Dgcim en Boleíta, en Caracas. Luego confirmamos su detención, exactamente el 8 de mayo, cuando el fiscal Tareck William Saab lo mencionó y dijo que había participado en la Operación Gedeón, pero eso es completamente falso», narró Betty García.

El Ministerio Público imputó al entrenador Cottichia por los delitos de conspiración con Gobierno extranjero, terrorismo, traición a la Patria, rebelión, tráfico ilícito de armas de guerra, financiamiento al terrorismo y asociación para delinquir. Después de pasar dos meses detenido fue que le permitieron comunicarse con su familia y, aunque pensaba que tras la audiencia preliminar sería liberado por ausencia de pruebas, el juez encargado de su caso lo dejó preso.

«Ya han pasado cinco meses desde que detuvieron a mi muchacho y no lo hemos podido ver. Ya pasó la preliminar y no lo liberaron. Solo hemos sabido de él en unas cuantas llamadas que no pasan de los tres minutos. No le aceptaron defensoría privada, sino pública, e igual no le encontraron nada… solo dos guantes y un pelota. Pero sigue preso, sigue preso…» dijo con un quiebre de voz la señora Betty García.

La familia del entrenador denunció su detención y su vinculación a un hecho que aseguran transcurrió 15 días después de que fue detenido por efectivos de la Dgcim. Piden su liberación y dicen que no hay pruebas que sustenten su participación en la insurrección armada.

Coticchia siempre ha vivido en el pueblo Santa Ana de Morón y conformó junto a su esposa una familia de cuatro hijos. Además de deportista es músico y cultor del municipio Juan José Mora.

Daisy GalavizSucesos

