Libros Recomendados: La Hermana

Sinopsis:

Grace no ha vuelto a ser la misma tras la muerte de su mejor amiga, Charlie. Todavía la persiguen sus últimas palabras. Mientras intenta buscar respuestas en su pasado, encuentra a una joven que afirma ser hermana de Charlie y Grace se muestra feliz de abrirle las puertas de su vida. Pero algo no va bien. Hay cosas que desaparecen, su novio actúa de forma extraña y Grace está convencida de que alguien la sigue. ¿Está todo en su cabeza? ¿O se está aproximando a descubrir la verdad y corre un riesgo terrible?

No pudo hacer nada para salvar a Charlie. ¿O quizá sí?

Título: La hermana.

Autor: Louise Jensen.

Fecha de publicación: 08/02/2018.

Páginas: 424.

Caos Literario