Neymar en serios problemas -Los Lakers pegan primero -Los Yankees avanzan en los playoffs gracias al colombiano Gio Urshela

Lo que pasó ayer 🧐 1. Filtran posible prueba que hundiría a Neymar por decirle insultos racistas a Hiroki Sakai Presentaron pruebas de un presunto insulto racista de Neymar al asiático Hiroki Sakai, diciéndole “chino de mierda”😡 Dato: La Ligue 1 castiga con entre 9 y 10 partidos📆 de suspensión el racismo en caso de ser comprobable 👆 2. Los Lakers pegan primero y se van arriba en las Finales ante el Heat Este jueves iniciaron las Finales de la NBA que por primera vez enfrenta a Los Angeles Lakers ante el Miami Heat, partido que se llevaron los Angelinos para ponerse adelante en la serie por el campeonato🏀 Dato: Anthony Davis sumó 34 puntos 9 rebotes y 5 asistencias, mientras que LeBron logró un doble doble con 25 puntos y 15 rebotes 🔥 ⚾ 3. Los Yankees avanzan en los playoffs gracias a su héroe colombiano Gio Urshela El colombiano Gio Urshela bateó un jonrón con las bases llenas y fue parte clave del rally decisivo de la novena entrada, anotando la carrera del desempate, al avanzar los Yankees de Nueva York a la ronda divisional de la Liga Americana luego de vencer a los Cleveland Indians 10-9🌟 Dato: Los Yankees enfrentarán a Tampa Bay que avanzó horas antes al derrotar 8-2 a Toronto y barrer en dos juegos al equipo canadiense👌 🙌 4. México golea a Guatemala pero no debutó “Chaquito” Giménez La Selección Mexicana goleó este miércoles 3-0 a Guatemala👊

, aunque estuvo convocado Santiago “Chaquito” Giménez no fue requerido por lo que quedará pendiente su debut con la selección mayor Dato: ¡Ni tan chapin! Chucho López no se sabe el himno de Guatemala😂 🚨 5. NFL pospone el Tennessee Titans vs. Pittsburgh Steelers debido a brote de COVID-19 A tres semanas de que comenzara la temporada 2020 de la NFL, este miércoles se han encendido las alarmas pues se ha dado a conocer la primera suspensión de un partido a causa del coronavirus😷 Dato: Debido a los casos positivos en el equipo de Tennessee, la NFL decidió posponer el partido🚧 del domingo próximo entre los Titans y los Pittsburgh Steelers 🤔 6. Sigue el pleito: “Piojo” Herrera volvió a estallar contra el “Tata” Martino y el Tri El técnico del América, Miguel Herrera, continúa con la guerra de declaraciones contra Gerardo Martino y su cuerpo técnico, ya que a su consideración, el trabajo que realizan los futbolistas en la Selección Mexicana les provoca cansancio y esto afecta su rendimiento en sus clubes🙄 Dato: Miguel Herrera insistió en que sus jugadores llegan cansados de los entrenamientos con el Tri💁‍♂️ 👨‍⚖️ 7. “Golden Boy Promotions falló”: la demanda súper millonaria de Canelo Álvarez fue presentada de nuevo a demanda de Saúl “Canelo” Álvarez en contra de DAZN, Golden Boy Promotions y Óscar de la Hoya sigue adelante y fue presentada, con sus debidas correcciones, el lunes ante una Corte Superior de Los Ángeles📝 Dato: La demanda es igual a la presentada hace varias semanas alegando incumplimiento de contrato y daños de no menos de $280 millones de dólares 🤑